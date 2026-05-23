"Они ничего не выиграют". Франция пригрозила Китаю из-за уничтожения промышленности
Официальный Пекин "не выигрывает" от внешнеторговой политики, что может уничтожить европейскую промышленность и рынок. С таким публичным предупреждением выступил глава Министерства внешней торговли Франции Николя Фориссье.

  • Команда Макрона четко дала понять, что не собирается игнорировать деструктивный подход КНР.
  • Тем не менее, она готова проводить переговоры, чтобы договориться с Пекином.

Что известно о новом конфликте Франции и Китая

По убеждению Фориссье, официальный Брюссель должен перестать быть "наивным".

Французский министр призвал Евросоюз в конце концов изменить свой подход к решению проблемы торговых дисбалансов.

На этом фоне он пригрозил Пекину, что Китай "не выиграет" от внешнеторговой политики, которая способна уничтожить европейскую промышленность и рынок.

Китайцы должны понять, что они ничего не выиграют, если уничтожат европейскую промышленность, а затем и европейский рынок, который для них чрезвычайно важен, — подчеркнул глава Министерства внешней торговли Франции.

По его словам, прямо сейчас начался процесс "трансформации взглядов" в отношениях не только с КНР, но и с другими государствами, применяющими торговую зависимость как оружие.

Дело не в том, Китай это или нет. Дело не только в Китае, а во всех странах, — добавил Форисье.

Кроме того, он указал на важность "откровенного" диалога с Пекином, а также напомнил, что Париж сохраняет "особые отношения" с Китаем, предусматривающие "переговоры и уважение".

