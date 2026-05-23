Трамп приказал Пентагону готовиться к новым ударам по Ирану
Трамп приказал Пентагону готовиться к новым ударам по Ирану

Источник: CBS News

Инсайдеры телеканала CBS News получили данные о том, что президент США Дональд Трамп поручил Минобороны готовиться к новому раунду военных ударов по Ирану, несмотря на дипломатические переговоры.

  • Финальное решение американский лидер пока не принял.
  • Очереди войск, дислоцированных на Ближнем Востоке, сокращаются из-за усилий по уменьшению присутствия американских вооруженных сил в регионе.

Война на Ближнем Востоке может разгореться снова

Как утверждают анонимные источники СМИ, финальное решение касательно начала ударов до сих пор не было принято.

Несмотря на это, некоторые представители американских вооруженных сил и разведывательного сообщества отменили свои планы на выходные Дня памяти — они также готовятся к новым потенциальным ударам на Ближнем Востоке.

По словам инсайдеров, команда главы Пентагона Пита Хегсета начала обновлять списки отзыва для американских объектов за границей, поскольку очереди войск, дислоцированных на Ближнем Востоке, покидают театр военных действий.

Что важно понимать, это часть усилий по сокращению присутствия американских вооруженных сил в регионе на фоне беспокойства относительно возможного иранского ответного удара.

С момента вступления в силу временного перемирия в начале апреля США и Иран в основном воздерживались от военных действий друг против друга, что дало время для проведения косвенных переговоров по долгосрочному соглашению.

