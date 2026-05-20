Трамп угрожает Ирану новыми ударами на фоне мирных переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил 20 мая, что переговоры с Ираном находятся на завершающей стадии, в то же время предупредив о новых атаках, если Иран не согласится на соглашение.
Главные тезисы
- Трамп предупреждает Иран о возможности новых ударов в случае отсутствия соглашения в ходе переговоров.
- Переговоры между США и Ираном по прекращению войны пока не принесли значительных результатов.
Трамп одновременно договаривается и угрожает Ирану
Об этом Трамп сказал журналистам.
Через шесть недель, прошедших с момента, когда Трамп приостановил операцию «Эпическая ярость» для установления перемирия, переговоры по прекращению войны пока не дали значительного прогресса.
На этой неделе Трамп заявил, что был близок к тому, чтобы придать новые атаки, но воздержался, чтобы дать больше времени для переговоров.
Тегеран со своей стороны обвинил Трампа в сговоре с намерением возобновить войну и угрожал в ответ на любые удары атаками за пределами Ближнего Востока.
Спикер парламента Мохаммад Багер Калибаф, главный переговорщик Ирана на мирных переговорах, заявил в социальных сетях, что "очевидные и скрытые шаги врага" свидетельствуют о том, что американцы готовят новые атаки.
