Трамп угрожает Ирану новыми ударами на фоне мирных переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил 20 мая, что переговоры с Ираном находятся на завершающей стадии, в то же время предупредив о новых атаках, если Иран не согласится на соглашение.

Трамп одновременно договаривается и угрожает Ирану

Об этом Трамп сказал журналистам.

Через шесть недель, прошедших с момента, когда Трамп приостановил операцию «Эпическая ярость» для установления перемирия, переговоры по прекращению войны пока не дали значительного прогресса.

На этой неделе Трамп заявил, что был близок к тому, чтобы придать новые атаки, но воздержался, чтобы дать больше времени для переговоров.

Мы находимся на завершающей стадии переговоров с Ираном. Увидим, что будет. Либо мы заключим сделку, либо мы сделаем кое-что неприятное, но, надеемся, этого не произойдет.

Мы дадим этому еще один шанс. Я никуда не тороплюсь. В идеале я хотел бы, чтобы погибло как можно меньше людей, а не многие. Мы можем поступить так или иначе. Дональд Трамп Президент США

Тегеран со своей стороны обвинил Трампа в сговоре с намерением возобновить войну и угрожал в ответ на любые удары атаками за пределами Ближнего Востока.