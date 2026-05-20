Трамп угрожает Ирану новыми ударами на фоне мирных переговоров
Президент США Дональд Трамп заявил 20 мая, что переговоры с Ираном находятся на завершающей стадии, в то же время предупредив о новых атаках, если Иран не согласится на соглашение.

Главные тезисы

  • Трамп предупреждает Иран о возможности новых ударов в случае отсутствия соглашения в ходе переговоров.
  • Переговоры между США и Ираном по прекращению войны пока не принесли значительных результатов.

Трамп одновременно договаривается и угрожает Ирану

Об этом Трамп сказал журналистам.

Через шесть недель, прошедших с момента, когда Трамп приостановил операцию «Эпическая ярость» для установления перемирия, переговоры по прекращению войны пока не дали значительного прогресса.

На этой неделе Трамп заявил, что был близок к тому, чтобы придать новые атаки, но воздержался, чтобы дать больше времени для переговоров.

Мы находимся на завершающей стадии переговоров с Ираном. Увидим, что будет. Либо мы заключим сделку, либо мы сделаем кое-что неприятное, но, надеемся, этого не произойдет.

Мы дадим этому еще один шанс. Я никуда не тороплюсь. В идеале я хотел бы, чтобы погибло как можно меньше людей, а не многие. Мы можем поступить так или иначе.

Дональд Трамп

Тегеран со своей стороны обвинил Трампа в сговоре с намерением возобновить войну и угрожал в ответ на любые удары атаками за пределами Ближнего Востока.

Спикер парламента Мохаммад Багер Калибаф, главный переговорщик Ирана на мирных переговорах, заявил в социальных сетях, что "очевидные и скрытые шаги врага" свидетельствуют о том, что американцы готовят новые атаки.

