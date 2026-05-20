Трамп погрожує Ірану новими ударами на тлі мирних перемовин
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп погрожує Ірану новими ударами на тлі мирних перемовин

Трамп
Джерело:  Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив 20 травня, що переговори з Іраном перебувають на завершальній стадії, водночас попередивши про нові атаки, якщо Іран не погодиться на угоду.

Головні тези:

  • Трамп погрожує Ірану новими ударами, якщо не буде досягнуто угоду під час переговорів.
  • Переговори між США та Іраном щодо припинення війни поки не принесли значних результатів.
  • Тегеран звинуватив Трампа у змові на рестарт війни та погрожував відповіддю на будь-які удари.

Трамп одночасно домовляється і погрожує Ірану

Про це Трамп сказав журналістам.

За шість тижнів, що минули з моменту, відколи Трамп призупинив операцію «Епічна лють» задля встановлення перемир’я, переговори щодо припинення війни наразі не дали значного прогресу.

Цього тижня Трамп заявив, що був близький до того, щоб віддати наказ про нові атаки, але утримався, щоб дати більше часу для переговорів.

Ми перебуваємо на завершальній стадії переговорів з Іраном. Побачимо, що буде. Або ми укладемо угоду, або ми зробимо дещо неприємне, але, сподіваємося, цього не станеться.

Ми дамо цьому ще один шанс. Я нікуди не поспішаю. В ідеалі я хотів би, щоб загинуло якомога менше людей, а не багато. Ми можемо вчинити так чи інакше.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Тегеран, зі свого боку, звинуватив Трампа у змові з наміром відновити війну та погрожував у відповідь на будь-які удари атаками за межами Близького Сходу.

Спікер парламенту Мохаммад Багер Калібаф, головний переговірник Ірану на мирних переговорах, заявив у соціальних мережах, що «очевидні та приховані кроки ворога» свідчать про те, що американці готують нові атаки.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це марнотратство!". Сенат США заблокував виділення коштів на нову бальну залу Трампа
Сенат
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Журналісти закликали Трампа визнати, що Путін програє війну Україні
Всі уже зрозуміли, що Путін програє, однак не Трамп
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп і його родина отримали імунітет від поточних податкових перевірок
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?