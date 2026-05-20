Трамп погрожує Ірану новими ударами на тлі мирних перемовин

Президент США Дональд Трамп заявив 20 травня, що переговори з Іраном перебувають на завершальній стадії, водночас попередивши про нові атаки, якщо Іран не погодиться на угоду.
Головні тези:
- Трамп погрожує Ірану новими ударами, якщо не буде досягнуто угоду під час переговорів.
- Переговори між США та Іраном щодо припинення війни поки не принесли значних результатів.
- Тегеран звинуватив Трампа у змові на рестарт війни та погрожував відповіддю на будь-які удари.
Трамп одночасно домовляється і погрожує Ірану
Про це Трамп сказав журналістам.
За шість тижнів, що минули з моменту, відколи Трамп призупинив операцію «Епічна лють» задля встановлення перемир’я, переговори щодо припинення війни наразі не дали значного прогресу.
Цього тижня Трамп заявив, що був близький до того, щоб віддати наказ про нові атаки, але утримався, щоб дати більше часу для переговорів.
Тегеран, зі свого боку, звинуватив Трампа у змові з наміром відновити війну та погрожував у відповідь на будь-які удари атаками за межами Близького Сходу.
Спікер парламенту Мохаммад Багер Калібаф, головний переговірник Ірану на мирних переговорах, заявив у соціальних мережах, що «очевидні та приховані кроки ворога» свідчать про те, що американці готують нові атаки.
