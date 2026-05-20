Трамп погрожує Ірану новими ударами на тлі мирних перемовин

Президент США Дональд Трамп заявив 20 травня, що переговори з Іраном перебувають на завершальній стадії, водночас попередивши про нові атаки, якщо Іран не погодиться на угоду.

Трамп одночасно домовляється і погрожує Ірану

Про це Трамп сказав журналістам.

За шість тижнів, що минули з моменту, відколи Трамп призупинив операцію «Епічна лють» задля встановлення перемир’я, переговори щодо припинення війни наразі не дали значного прогресу.

Цього тижня Трамп заявив, що був близький до того, щоб віддати наказ про нові атаки, але утримався, щоб дати більше часу для переговорів.

Ми перебуваємо на завершальній стадії переговорів з Іраном. Побачимо, що буде. Або ми укладемо угоду, або ми зробимо дещо неприємне, але, сподіваємося, цього не станеться. Поширити

Ми дамо цьому ще один шанс. Я нікуди не поспішаю. В ідеалі я хотів би, щоб загинуло якомога менше людей, а не багато. Ми можемо вчинити так чи інакше. Дональд Трамп Президент США

Тегеран, зі свого боку, звинуватив Трампа у змові з наміром відновити війну та погрожував у відповідь на будь-які удари атаками за межами Близького Сходу.