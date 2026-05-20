Трамп і його родина отримали імунітет від поточних податкових перевірок

Міністерство юстиції США надало президенту Дональду Трампу, членам його родини та пов’язаним бізнесам імунітет від поточних податкових перевірок і можливих переслідувань.

Йдеться про доповнення до угоди між Трампом та урядом США, у межах якої також створюється компенсаційний фонд на 1,8 млрд дол для союзників президента, які нібито постраждали від федеральних розслідувань і переслідувань.

У документі, який підписав виконувач обов'язків генпрокурора Тодд Бланш, зазначено, що уряду буде "назавжди заборонено і неможливо" порушувати судові позови чи переслідувати Трампа, членів його родини і його компанії у податкових справах.

Це положення одразу викликало критику, оскільки податкові експерти припустили, що воно може бути незаконним.

Те, що доповнення до угоди без зайвого розголосу опублікували на сайті міністерства, лише підкреслило його безпрецедентну зухвалість. Мовляв, воно продемонструвало "рішучість Трампа та його команди проштовхувати максималістські заходи з мінімальним зовнішнім контролем у момент, коли вони все ще мають беззаперечний контроль над урядом".

Водночас федеральний закон забороняє президенту, віцепрезиденту та іншим посадовцям виконавчої влади наказувати Службі внутрішніх доходів починати чи припиняти конкретні аудити. Однак ця широка заборона, схоже, містить виняток для генерального прокурора.

Старший юридичний радник Центру податкового права Нью-Йоркського університету Брендон ДеБот заявив, що захист від аудиту все одно може бути незаконним.

Служба внутрішніх доходів повинна буде вжити заходів, щоб це звільнення від претензій набуло чинності, а це може викликати додаткові питання щодо незаконного політичного втручання в процес аудиту. Ця угода та загальне звільнення від претензій є приголомшливим зловживанням податковою та правовою системою.

Створення фонду та нові гарантії для Трампа вже викликали критику не лише серед демократів, а й у частини республіканців. Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун заявив, що він "не є великим прихильником" такого фонду і не бачить у ньому "жодної мети".