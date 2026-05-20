Трамп и его семья получили иммунитет от текущих налоговых проверок
Источник:  The New York Times

Министерство юстиции США предоставило президенту Дональду Трампу, членам его семьи и связанным бизнесам иммунитет от текущих налоговых проверок и возможных преследований.

  • Президент Трамп и его семья получили иммунитет от текущих налоговых проверок и возможных преследований.
  • Решение Министерства юстиции вызвало возмущение как среди демократов, так и у части республиканцев.

Трампа и его бизнесы не будет проверять налоговая

Речь идет о дополнении к соглашению между Трампом и правительством США, в рамках которого также создается компенсационный фонд на 1,8 млрд долл. для союзников президента, якобы пострадавших от федеральных расследований и преследований.

В документе, который подписал исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш, отмечено, что правительству будет "навсегда запрещено и невозможно" нарушать судебные иски или преследовать Трампа, членов его семьи и его компании по налоговым делам.

Это положение сразу вызвало критику, поскольку налоговые эксперты предположили, что оно может быть незаконным.

То, что дополнение к соглашению без излишней огласки опубликовали на сайте министерства, лишь подчеркнуло его беспрецедентную дерзость. Мол, оно продемонстрировало "решительность Трампа и его команды проталкивать максималистские меры с минимальным внешним контролем в момент, когда у них все еще есть беспрекословный контроль над правительством".

В то же время федеральный закон запрещает президенту, вице-президенту и другим должностным лицам исполнительной власти предписывать Службе внутренних доходов начинать или прекращать конкретные аудиты. Однако этот широкий запрет, похоже, содержит исключение для генерального прокурора.

Старший юридический советник Центра налогового права Нью-Йоркского университета Брендон ДеБот заявил, что защита от аудита все равно может быть незаконной.

Служба внутренних доходов должна будет принять меры, чтобы это освобождение от претензий вступило в силу, а это может вызвать дополнительные вопросы о незаконном политическом вмешательстве в процесс аудита. Настоящее соглашение и общее освобождение от претензий является потрясающим злоупотреблением налоговой и правовой системой.

Создание фонда и новые гарантии для Трампа уже вызвали критику не только среди демократов, но и у республиканцев. Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун заявил, что он "не является большим поклонником" такого фонда и не видит в нем "никакой цели".

А сенатор-демократ Крис Ван Голлен от слушаний в Сенате обвинил Бланша в том, что тот ведет себя "как личный адвокат Трампа", а не как независимый руководитель Минюста.

