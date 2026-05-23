Трамп наказав Пентагону готуватися до нових ударів по Ірану

Інсайдери телеканалу CBS News отримали дані про те, що президент США Дональд Трамп доручив Міноборони готуватися до нового раунду військових ударів по Ірану, попри дипломатичні перемовини.

Війна на Близькому Сході може розгорітися ще потужніше

Як стверджують анонімні джерела ЗМІ, фінальне рішення щодо ударів досі не було ухвалене.

Попри це, відомо, що деякі представники американських збройних сил та розвідувальної спільноти скасували свої плани на вихідні Дня пам'яті — вони також готуються до нових потенційних ударів на Близькому Сході.

За словами інсайдерів, команда глави Пентагону Піта Гегсета розпочала оновлювати списки відкликання для американських об'єктів за кордоном, оскільки черги військ, дислокованих на Близькому Сході, залишають театр військових дій.

Що важливо розуміти, це є частиною зусиль щодо скорочення присутності американських збройних сил у регіоні на тлі занепокоєння щодо можливого іранського удару у відповідь.