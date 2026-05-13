Франція лідирує в Європі за обсягами імпорту російського СПГ

У першому кварталі 2026 року Франція стала найбільшим імпортером російського СПГ у Європі.
Головні тези:
- Франція очолила імпорт російського СПГ в Європі, перевищивши у закупівлях інші країни ЄС.
- Залежність Європи від російського газу підкреслюється експертами, що вказує на важливість диверсифікації джерел енергії.
Франція закупає більше за всіх у Європі російський СПГ
У першому кварталі року країни ЄС імпортували рекордні з початку повномасштабної війни обсяги російського скрапленого природного газу (СПГ). Про це з посиланням на дані Інституту економіки енергетики та фінансового аналізу (IEEFA) повідомляє.
Найбільшими імпортерами російського газу стали Франція, Іспанія та Бельгія. Саме завдяки цим країнам обсяги імпорту зросли на 16% у порівнянні з першим кварталом 2025 року та досягли 6,9 млрд кубометрів.
Франція у першому кварталі імпортувала більше російського СПГ, ніж будь-яка інша країна ЄС. В січні вона встановила новий рекорд за обсягами його закупівель.
Перехід Європи від російського трубопровідного газу до СПГ мав диверсифікувати постачання енергоресурсів, однак перебої, спричинені війною в Ірані, а також надмірна залежність від американського СПГ свідчать про фактичний провал цих планів.
За даними Європейської комісії, у 2025 році на СПГ припадало 45% від загального обсягу імпорту природного газу до ЄС — решта постачалася трубопроводами.
Найбільшим постачальником природного газу до Євросоюзу за сукупними обсягами (трубопровідний газ і СПГ) у першому кварталі залишалася Норвегія (31%), за нею йшли США (28%) та РФ (14%).
На тлі війни з Іраном Європа наростила імпорт СПГ зі Сполучених Штатів, що, на думку фахівців, може дозволити Вашингтону до кінця року стати головним постачальником газу для європейського континенту.
