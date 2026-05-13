Франція лідирує в Європі за обсягами імпорту російського СПГ

У першому кварталі 2026 року Франція стала найбільшим імпортером російського СПГ у Європі.

Франція закупає більше за всіх у Європі російський СПГ

У першому кварталі року країни ЄС імпортували рекордні з початку повномасштабної війни обсяги російського скрапленого природного газу (СПГ). Про це з посиланням на дані Інституту економіки енергетики та фінансового аналізу (IEEFA) повідомляє.

Найбільшими імпортерами російського газу стали Франція, Іспанія та Бельгія. Саме завдяки цим країнам обсяги імпорту зросли на 16% у порівнянні з першим кварталом 2025 року та досягли 6,9 млрд кубометрів.

Франція у першому кварталі імпортувала більше російського СПГ, ніж будь-яка інша країна ЄС. В січні вона встановила новий рекорд за обсягами його закупівель.

Експерти IEEFA вважають, що ці дані підкреслюють залежність Європи від російського газу. На їхню думку, СПГ став "ахіллесовою п’ятою європейської стратегії енергетичної безпеки". Поширити

Перехід Європи від російського трубопровідного газу до СПГ мав диверсифікувати постачання енергоресурсів, однак перебої, спричинені війною в Ірані, а також надмірна залежність від американського СПГ свідчать про фактичний провал цих планів.

За даними Європейської комісії, у 2025 році на СПГ припадало 45% від загального обсягу імпорту природного газу до ЄС — решта постачалася трубопроводами.

Найбільшим постачальником природного газу до Євросоюзу за сукупними обсягами (трубопровідний газ і СПГ) у першому кварталі залишалася Норвегія (31%), за нею йшли США (28%) та РФ (14%).

На тлі війни з Іраном Європа наростила імпорт СПГ зі Сполучених Штатів, що, на думку фахівців, може дозволити Вашингтону до кінця року стати головним постачальником газу для європейського континенту.