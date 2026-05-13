Франция лидирует в Европе по объемам импорта российского СПГ

Франция закупает больше всех в Европе российский СПГ

В первом квартале года страны ЕС импортировали рекордные с начала полномасштабной войны объемы российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом со ссылкой на данные Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA) сообщает.

Крупнейшими импортерами российского газа стали Франция, Испания и Бельгия. Именно благодаря этим странам объемы импорта выросли на 16% по сравнению с первым кварталом 2025 г. и достигли 6,9 млрд кубометров.

Франция в первом квартале импортировала больше российского СПГ, чем любая другая страна ЕС. В январе она установила новый рекорд по объему его закупок.

Эксперты IEEFA считают, что данные подчеркивают зависимость Европы от российского газа. По их мнению, СПГ стал "ахиллесовой пяткой европейской стратегии энергетической безопасности".

Переход Европы от российского трубопроводного газа к СПГ должен был диверсифицировать поставки энергоресурсов, однако перебои, вызванные войной в Иране, а также чрезмерная зависимость от американского СПГ свидетельствуют о фактическом провале этих планов.

По данным Европейской комиссии, в 2025 году на СПГ приходилось 45% от общего объема импорта природного газа в ЕС — остальные снабжали трубопроводами.

Крупнейшим поставщиком природного газа в Евросоюз по совокупным объемам (трубопроводящий газ и СПГ) в первом квартале оставалась Норвегия (31%), за ней следовали США (28%) и РФ (14%).

На фоне войны с Ираном Европа нарастила импорт СПГ из США, что, по мнению специалистов, может позволить Вашингтону до конца года стать главным поставщиком газа для европейского континента.