Франция лидирует в Европе по объемам импорта российского СПГ

В первом квартале 2026 г. Франция стала крупнейшим импортером российского СПГ в Европе.
Главные тезисы
- Франция стала крупнейшим импортером российского СПГ в Европе, превысив другие страны ЕС по объемам закупок.
- Зависимость Европы от российского газа подчеркивается экспертами, что требует диверсификации источников энергии.
Франция закупает больше всех в Европе российский СПГ
В первом квартале года страны ЕС импортировали рекордные с начала полномасштабной войны объемы российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом со ссылкой на данные Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA) сообщает.
Крупнейшими импортерами российского газа стали Франция, Испания и Бельгия. Именно благодаря этим странам объемы импорта выросли на 16% по сравнению с первым кварталом 2025 г. и достигли 6,9 млрд кубометров.
Франция в первом квартале импортировала больше российского СПГ, чем любая другая страна ЕС. В январе она установила новый рекорд по объему его закупок.
Переход Европы от российского трубопроводного газа к СПГ должен был диверсифицировать поставки энергоресурсов, однако перебои, вызванные войной в Иране, а также чрезмерная зависимость от американского СПГ свидетельствуют о фактическом провале этих планов.
По данным Европейской комиссии, в 2025 году на СПГ приходилось 45% от общего объема импорта природного газа в ЕС — остальные снабжали трубопроводами.
Крупнейшим поставщиком природного газа в Евросоюз по совокупным объемам (трубопроводящий газ и СПГ) в первом квартале оставалась Норвегия (31%), за ней следовали США (28%) и РФ (14%).
На фоне войны с Ираном Европа нарастила импорт СПГ из США, что, по мнению специалистов, может позволить Вашингтону до конца года стать главным поставщиком газа для европейского континента.
