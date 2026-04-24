ЕС вводит запрет на импорт российского СПГ

ЕС краткосрочно запрещает импорт российского СПГ

С завтрашнего дня Европейский Союз запретит закупку российского СПГ на краткосрочной основе, то есть на спотовом рынке. Поставки по долгосрочным контрактам могут продолжаться до конца года.

ЕС удовлетворяет около 12% своих потребностей в газе за счет России, часть которого поступает по трубопроводам. Запрет на спотовом рынке может привести к сокращению поставок российского СПГ на 2,8–3,5 млн. тонн в год, согласно оценкам компаний Wood Mackenzie Ltd. и Energy Aspects Ltd.

Это составляет около 3% общего объема импорта СПГ блоком в 2025 году.

Сокращение поставок происходит в то время, когда базовая цена на газ в регионе уже подскочила примерно на 40% из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Сейчас у Европы достаточно газа, частично благодаря добровольному сокращению мирового спроса. Регион медленно начал сезон закачки газа в подземные хранилища, тогда как потребители в Азии, которые могли бы конкурировать за поставки, решили ограничить свое потребление в ответ на блокаду Ормузского пролива.

Однако Европе придется закупать больше топлива в ближайшие месяцы, чтобы пополнить запасы до следующей зимы.

Чиновники ЕС неоднократно заявляли, что не следует возвращаться к европейской зависимости от импорта российских энергоносителей, существенно сокращенного после полномасштабного вторжения Москвы в Украину. В то же время они также последовательно призывали государства-члены сделать наполнение хранилищ приоритетом.

Если ситуация ухудшится, Европейская комиссия имеет полномочия объявить чрезвычайное положение и временно возобновить разрешение на покупку российского топлива на спотовом рынке, говорят аналитики по СПГ компании Energy Aspects.

Некоторые из крупнейших европейских энергопоставщиков будут вынуждены расторгнуть свои контракты на поставку российского СПГ в следующем году, в частности, французская TotalEnergies SE, испанская Naturgy Energy Group SA и немецкая SEFE Securing Energy for Europe GmbH.