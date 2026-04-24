ЄС впроваджує заборону на імпорт російського СПГ
ЄС впроваджує заборону на імпорт російського СПГ

Джерело:  Bloomberg

Європа з 25 квітня розпочинає впроваджувати заборону на імпорт російського скрапленого природного газу на короткостроковій основі.

Головні тези:

  • Європа впроваджує заборону на імпорт російського СПГ на спотовому ринку з метою зменшення залежності від Росії.
  • Заборона може призвести до скорочення поставок російського СПГ на 2,8–3,5 млн тонн на рік, що становить близько 3% від загального обсягу імпорту СПГ у 2025 році.

ЄС короткостроково забороняє імпорт російського СПГ

Відзавтра Європейський Союз заборонить закупівлю російського СПГ на короткостроковій основі, тобто на спотовому ринку. Поставки за довгостроковими контрактами можуть тривати до кінця року.

ЄС задовольняє близько 12% своїх потреб у газі за рахунок Росії, частина якого надходить трубопроводами. Заборона на спотовому ринку може призвести до скорочення поставок російського СПГ на 2,8–3,5 млн тонн на рік, згідно з оцінками компаній Wood Mackenzie Ltd. та Energy Aspects Ltd.

Це становить близько 3% від загального обсягу імпорту СПГ блоком у 2025 році.

Скорочення поставок відбувається в той час, коли базова ціна на газ у регіоні вже підскочила приблизно на 40% через конфлікт на Близькому Сході.

Наразі Європа має достатньо газу, частково завдяки добровільному скороченню світового попиту. Регіон повільно розпочав сезон закачування газу в підземні сховища, тоді як споживачі в Азії, які могли б конкурувати за постачання, вирішили обмежити своє споживання у відповідь на блокаду Ормузької протоки.

Однак Європі доведеться закуповувати більше палива в найближчі місяці, щоб поповнити запаси до наступної зими.

Чиновники ЄС неодноразово заявляли, що не слід повертатися до європейської залежності від імпорту російських енергоносіїв, який був суттєво скорочений після повномасштабного вторгнення Москви в Україну. Водночас вони також послідовно закликали держави-члени зробити наповнення сховищ пріоритетом.

Якщо ситуація погіршиться, Європейська комісія має повноваження оголосити надзвичайний стан і тимчасово поновити дозвіл на купівлю російського палива на спотовому ринку, кажуть аналітики з питань СПГ у компанії Energy Aspects.

Деякі з найбільших європейських енергопостачальників будуть змушені розірвати свої контракти на постачання російського СПГ наступного року, зокрема французька TotalEnergies SE, іспанська Naturgy Energy Group SA та німецька SEFE Securing Energy for Europe GmbH.

Проте заборона Європи не усуне російський СПГ зі світового ринку. Російський «Новатек», основний акціонер виробничого об'єкта на Ямалі в Арктиці, який наразі постачає газ до Європи, уже зараз нарощує свої зусилля з продажу по всій Азії.

Більше по темі

Росія обходить санкції США щодо експорту СПГ в Арктиці
Іран атакував найбільший у світі комплекс з виробництва СПГ у Катарі
Іран атакував найбільший у світі комплекс з виробництва СПГ у Катарі
ЄС неочікувано збільшив імпорт СПГ з Росії у 2026 році
