Стармер приказал ВС Британии перехватить танкер "теневого флота" РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Стармер приказал ВС Британии перехватить танкер "теневого флота" РФ

Британия перехватила российский танкер "теневого флота"
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Источник:  online.ua

14 июня войска Великобритании перехватили танкер "теневого флота" России, который пытался пройти через пролив Ла-Манш.

Главные тезисы

  • Как пояснил Стармер, это новый удар по России за войну против Украины.
  • В последний раз Великобритания проводила аналогичную операцию 31 мая совместно с Францией.

Британия перехватила российский танкер "теневого флота"

По словам Кира Стармера, он приказал Вооруженным силам перехватить нефтяной танкер "теневого флота", который пытался пройти через Ла-Манш.

Британский лидер подчеркнул, что эта операция стала очередным ударом по России за войну против Украины.

Эта успешная операция наносит очередной удар по России и напоминает тем, кто подпитывает войну Путина в Украине, что мы не позволим им спрятаться. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этой операции, в том числе наши Вооруженные силы и правоохранители, которые обеспечивают безопасность этой страны 24 часа в сутки, 365 дней в году.

Кир Стармер

Кир Стармер

Премьер-министр Великобритании

Что важно понимать, еще в марте 2026 года британский лидер принял решение, что Вооруженные силы и правоохранители Великобритании теперь смогут перехватывать попавшие под санкции Британии суда, который проходят транзитом через британские воды.

Британские силы уже много раз были вовлечены во французские операции по задержанию подсанкционных танкеров "теневого флота" РФ.

В последний раз это произошло 31 мая в Атлантическом океане.

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