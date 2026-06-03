Во Франции арестован капитан танкера Tagor теневого флота РФ

Во Франции заключили под стражу капитана российского нефтяного танкера Tagor, задержанного французскими военными у побережья Бретани 31 мая.
Главные тезисы
- Капитан российского танкера Tagor был арестован во Франции за нарушение морских правил.
- Задержанный капитан может быть осужден на год лишения свободы и обязан будет заплатить штраф в размере 150 тысяч евро.
Франция арестовала капитана судна Tagor, связанного с Россией
Об этом сообщает прокуратура Бреста.
Там уточнили, что к таким же санкциям может быть приговорен и судовладельец, личность которого устанавливают.
Ранее российское агентство ТАСС сообщило о задержании капитана и заявило, что российская дипломатия требует его увольнения. Москва также запросила консульский доступ к задержанному.
Танкер Tagor был остановлен французскими ВМС. После этого его сопровождали корабли Национального флота в бухту Дуарнене в департаменте Финистер, где прокуратура открыла расследование.
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