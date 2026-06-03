Во Франции арестован капитан танкера Tagor теневого флота РФ

Во Франции заключили под стражу капитана российского нефтяного танкера Tagor, задержанного французскими военными у побережья Бретани 31 мая.

Франция арестовала капитана судна Tagor, связанного с Россией

Об этом сообщает прокуратура Бреста.

Капитан судна, являющегося гражданином России, может получить до одного года заключения и штраф в размере 150 тысяч евро за отсутствие должного флага и отказ выполнить требование об остановке в море. Также может быть принято решение о конфискации судна. Поделиться

Там уточнили, что к таким же санкциям может быть приговорен и судовладельец, личность которого устанавливают.

Ранее российское агентство ТАСС сообщило о задержании капитана и заявило, что российская дипломатия требует его увольнения. Москва также запросила консульский доступ к задержанному.

Танкер Tagor был остановлен французскими ВМС. После этого его сопровождали корабли Национального флота в бухту Дуарнене в департаменте Финистер, где прокуратура открыла расследование.