У Франції арештували капітана танкера Tagor тіньового флоту РФ

Франція арештувала капітана судна Tagor, пов’язаного з Росією

Про це повідомляє прокуратура Бреста.

Капітан судна, який є громадянином Росії, може отримати до одного року ув’язнення та штраф у розмірі 150 тисяч євро за відсутність належного прапора і відмову виконати вимогу про зупинку в морі. Також може бути ухвалене рішення про конфіскацію судна. Поширити

Там уточнили, що до таких самих санкцій може бути засуджено і судновласника, особу якого наразі встановлюють.

Раніше російське агентство ТАСС повідомило про затримання капітана і заявило, що російська дипломатія вимагає його звільнення. Москва також запросила консульський доступ до затриманого.

Танкер Tagor був зупинений французькими ВМС. Після цього його супроводили кораблі Національного флоту до бухти Дуарнене у департаменті Фіністер, де прокуратура відкрила розслідування.