У Франції арештували капітана танкера Tagor тіньового флоту РФ
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У Франції арештували капітана танкера Tagor тіньового флоту РФ

судно
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Джерело:  Le Monde

У Франції взяли під варту капітана російського нафтового танкера Tagor, затриманого французькими військовими біля узбережжя Бретані 31 травня.

Головні тези:

  • У Франції був заарештований капітан російського танкера Tagor, затриманого французькими військовими.
  • Капітан може отримати до одного року ув’язнення та штраф у розмірі 150 тисяч євро за порушення.

Франція арештувала капітана судна Tagor, пов’язаного з Росією

Про це повідомляє прокуратура Бреста.

Капітан судна, який є громадянином Росії, може отримати до одного року ув’язнення та штраф у розмірі 150 тисяч євро за відсутність належного прапора і відмову виконати вимогу про зупинку в морі. Також може бути ухвалене рішення про конфіскацію судна.

Там уточнили, що до таких самих санкцій може бути засуджено і судновласника, особу якого наразі встановлюють.

Раніше російське агентство ТАСС повідомило про затримання капітана і заявило, що російська дипломатія вимагає його звільнення. Москва також запросила консульський доступ до затриманого.

Танкер Tagor був зупинений французькими ВМС. Після цього його супроводили кораблі Національного флоту до бухти Дуарнене у департаменті Фіністер, де прокуратура відкрила розслідування.

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