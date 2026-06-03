У Франції арештували капітана танкера Tagor тіньового флоту РФ

У Франції взяли під варту капітана російського нафтового танкера Tagor, затриманого французькими військовими біля узбережжя Бретані 31 травня.
Головні тези:
- У Франції був заарештований капітан російського танкера Tagor, затриманого французькими військовими.
- Капітан може отримати до одного року ув’язнення та штраф у розмірі 150 тисяч євро за порушення.
Франція арештувала капітана судна Tagor, пов’язаного з Росією
Про це повідомляє прокуратура Бреста.
Там уточнили, що до таких самих санкцій може бути засуджено і судновласника, особу якого наразі встановлюють.
Раніше російське агентство ТАСС повідомило про затримання капітана і заявило, що російська дипломатія вимагає його звільнення. Москва також запросила консульський доступ до затриманого.
Танкер Tagor був зупинений французькими ВМС. Після цього його супроводили кораблі Національного флоту до бухти Дуарнене у департаменті Фіністер, де прокуратура відкрила розслідування.
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