Стармер наказав ЗС Британії перехопити танкер "тіньового флоту" РФ

14 червня війська Великої Британії перехопили танкер "тіньового флоту" Росії, що намагався пройти через протоку Ла-Манш.
Головні тези:
- Як пояснив Стармер, це новий удар по Росії за її війну проти України.
- Востаннє Британія проводила аналогічну операцію 31 травня спільно з Францією.
Британія перехопила російський танкер "тіньового флоту"
За словами Кіра Стармера, він наказав Збройним силам перехопити нафтовий танкер "тіньового флоту", який намагався пройти через Ла-Манш.
Британський лідер наголосив, що ця операція стала черговим ударом по Росії за її війну проти України.
Що важливо розуміти, ще в березні 2026 року британський лідер ухвалив рішення, що Збройні сили та правоохоронці Великої Британії тепер зможуть перехоплювати судна, які потрапили під санкції Британії і проходять транзитом через британські води.
Британські сили вже багато разів були залучені до французьких операцій із затримання підсанкційних танкерів "тіньового флоту" РФ.
Востаннє це сталося 31 травня в Атлантичному океані.
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