Стармер наказав ЗС Британії перехопити танкер "тіньового флоту" РФ
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Стармер наказав ЗС Британії перехопити танкер "тіньового флоту" РФ

Стармер наказав ЗС Британії перехопити танкер "тіньового флоту" РФ
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Джерело:  online.ua

14 червня війська Великої Британії перехопили танкер "тіньового флоту" Росії, що намагався пройти через протоку Ла-Манш.

Головні тези:

  • Як пояснив Стармер, це новий удар по Росії за її війну проти України.
  • Востаннє Британія проводила аналогічну операцію 31 травня спільно з Францією.

Британія перехопила російський танкер "тіньового флоту"

За словами Кіра Стармера, він наказав Збройним силам перехопити нафтовий танкер "тіньового флоту", який намагався пройти через Ла-Манш.

Британський лідер наголосив, що ця операція стала черговим ударом по Росії за її війну проти України.

Ця успішна операція завдає чергового удару по Росії та нагадує тим, хто підживлює війну Путіна в Україні, що ми не дозволимо їм сховатися. Я хочу подякувати всім, хто брав участь у цій операції, зокрема нашим Збройним силам та правоохоронцям, які забезпечують безпеку цієї країни 24 години на добу, 365 днів на рік.

Кір Стармер

Кір Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії

Що важливо розуміти, ще в березні 2026 року британський лідер ухвалив рішення, що Збройні сили та правоохоронці Великої Британії тепер зможуть перехоплювати судна, які потрапили під санкції Британії і проходять транзитом через британські води.

Британські сили вже багато разів були залучені до французьких операцій із затримання підсанкційних танкерів "тіньового флоту" РФ.

Востаннє це сталося 31 травня в Атлантичному океані.

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