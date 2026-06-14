Британія вперше показала перехоплення російського танкера — відео

Міністерство оборони Великої Британії офіційно підтвердило, що відбулося перехоплення судна SMYRTOS, що є частиною російського "тіньового флоту". Ця операція відбувалася в протоці Ла-Манш.

Британія провела першу самостійну операцію проти "тіньового флоту" РФ

Британське оборонне відоство повідомило, що все відбулося вранці 14 червня.

До процесу перехоплення були залучені бійці Королівської морської піхоти та спеціально підготовлені співробітники Національного агентства з боротьби зі злочинністю.

Спільними зусиллями вони взяли на абордаж танкер SMYRTOS у протоці Ла-Манш.

Загалом на всі ці процеси було витрачено 6 годин. Операція відбувалася із залученням літаків з Морської авіаційної групи (Chinooks, Merlin Mk4 та Wildcat), літаком RAF P-8, а також кораблями HMS SUTHERLAND та HMS LEDBURY.

Танкер "тіньового флоту" РФ буде тимчасово переміщено на якірну стоянку біля південного узбережжя Англії, де його перевірятимуть на предмет екологічних та безпекових ризиків. Заходи щодо цього судна у територіальних водах Великої Британії були проведені відповідно до національного та міжнародного права, — додали в Міноборони. Поширити

У відомстві наголосили, що їхня операція стала ще одним ударом по режиму Путіна, щоб зупинити загарбницьку війну проти України.