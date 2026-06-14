Британія вперше показала перехоплення російського танкера — відео

Міністерство оборони Великої Британії офіційно підтвердило, що відбулося перехоплення судна SMYRTOS, що є частиною російського "тіньового флоту". Ця операція відбувалася в протоці Ла-Манш.
Головні тези:
- Судно змогли успішно взяти на абордаж, вся операція тривала 6 годин.
- Офіційний Лондон наголосив, що все це було зроблено, щоб зупинити війну Росії проти України.
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Британське оборонне відоство повідомило, що все відбулося вранці 14 червня.
До процесу перехоплення були залучені бійці Королівської морської піхоти та спеціально підготовлені співробітники Національного агентства з боротьби зі злочинністю.
Спільними зусиллями вони взяли на абордаж танкер SMYRTOS у протоці Ла-Манш.
Загалом на всі ці процеси було витрачено 6 годин. Операція відбувалася із залученням літаків з Морської авіаційної групи (Chinooks, Merlin Mk4 та Wildcat), літаком RAF P-8, а також кораблями HMS SUTHERLAND та HMS LEDBURY.
У відомстві наголосили, що їхня операція стала ще одним ударом по режиму Путіна, щоб зупинити загарбницьку війну проти України.
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