Стармер наказав постачати збагачений уран для українських АЕС
Категорія
Економіка
Дата публікації

Стармер наказав постачати збагачений уран для українських АЕС

Уряд Великої Британії
Британія постачатиме збагачений уран для українських АЕС
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16 червня британський лідер Кір Стармер оголосив про нові санкції проти Росії та розширення енергетичної підтримки України. Це сталося під час саміту G7 у Франції.

Головні тези:

  • Компанія Urenco буде постачати збагачений уран українській компанії “Енергоатом”.
  • Про це Стармер і Зеленський домовилися під час зустрічі в Лондоні минулого тижня.

Британія постачатиме збагачений уран для українських АЕС

Кір Стармер чітко дав зрозуміти, що його країна готова підтримувати українську енергетику протягом наступних двох років.

Що важливо розуміти, тепер це буде відбуватися шляхом постачання ядерного палива.

Ба більше, офіційний Лондон також готує новий пакет санкцій, що будуть націлені на ослаблення путінської воєнної машини.

Нові рішення Великої Британії мають на меті посилити безпеку України та всієї Європи.

Так, стало відомо, що британська компанія Urenco постачатиме ядерне паливо для українського підприємства “Енергоатом” за угодою на суму 280 млн дол.

Варто звернути увагу на те, що цей крок має критичне значення для країни, адже саме атомні станції генерують понад половину всієї електрики в Україні.

Кір Стармер також наголосив, що його команда останніми тижнями зміцнює підтримку України в усіх напрямах — від військової допомоги до енергетичної безпеки та тиску на російську економіку.

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