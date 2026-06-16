Зеленський і Трамп зустрілися під час саміту G7 — інсайдери

Український лідер Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп уже провели переговори на полях саміту G7. Окрім того, також був присутній очільник Франції Еммануель Макрон. Про це повідомляє видання The Kyiv Independent з посиланням на своїх інсайдерів.

Зеленський, Трамп і Макрон зустрілися у межах G7

Що важливо розуміти, йдеться про першу особисту зустріч українського та американського лідерів за останні 4 місяці.

Анонімні джерела повідомили ЗМІ, що наразі Зеленський, Трамп і Макрон беруть участь у спільній робочій сесії з іншими лідерами G7.

У центрі їхньої уваги — завершення війни Росії проти України.

Як повідомляють іноземні медіа, іншим лідерам довелось майже годину очікувати, перш ніж президенти України, США та Франції завершили свою бесіду.

Варто також зазначити, що переговори Зеленського, Трампа та Макрона відбулася на тлі посилення тиску Києва на Москву з метою проведення прямих переговорів очільників України та Росії.

Перемовини щодо завершення війни, ходом яких керували США, не принесли бажаного результату та не рухаються вперед останні кілька місяців.

А команда Дональда Трампа багато часу витрачає на владнення кризи на Близькому Сході.