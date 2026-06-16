"Росія повинна укласти угоду". Трамп висунув Путіну вимогу після зустрічі з Зеленським

Американський лідер Дональд Трамп повідомив, що вже провів зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським на полях саміту G7 у Франції. На цьому тлі президент США зажадав від російського диктатора Володимира Путіна згодитися на мирну угоду з Україною.

Трамп розкрив деталі зустрічі з Зеленським

Першими подробицями переговорів очільник Білого дому поділився під час зустрічі з еміром Катару.

Дональд Трамп офіційно підтвердив, що у кулуарах саміту G7 провів тристоронню зустріч із колегами — Зеленським та Макроном.

Журналісти поцікавилися в президента США, чи планує він зустріч з українським лідером.

У мене вже була одна, — відповів Трамп. Поширити

За його словами, це була "дуже хороша зустріч".

На цьому тлі президент США вирішив публічно звернутися до російського диктатора Володимира Путіна з вимогою зупинити загарбницьку війну проти України.

Росія повинна укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, так само як і Україна. Дональд Трамп Президент США

Ба більше, за словами глави Білого дому, 16 червня у нього запланована ще одна зустріч із Володимиром Зеленським.