"Росія повинна укласти угоду". Трамп висунув Путіну вимогу після зустрічі з Зеленським

Американський лідер Дональд Трамп повідомив, що вже провів зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським на полях саміту G7 у Франції. На цьому тлі президент США зажадав від російського диктатора Володимира Путіна згодитися на мирну угоду з Україною.
Головні тези:
- Трамп вирішив нагадати Путіну про колосальні втрати армії РФ.
- Окрім того, він анонсував нову зустріч із Зеленським.
Трамп розкрив деталі зустрічі з Зеленським
Першими подробицями переговорів очільник Білого дому поділився під час зустрічі з еміром Катару.
Дональд Трамп офіційно підтвердив, що у кулуарах саміту G7 провів тристоронню зустріч із колегами — Зеленським та Макроном.
Журналісти поцікавилися в президента США, чи планує він зустріч з українським лідером.
За його словами, це була "дуже хороша зустріч".
На цьому тлі президент США вирішив публічно звернутися до російського диктатора Володимира Путіна з вимогою зупинити загарбницьку війну проти України.
Ба більше, за словами глави Білого дому, 16 червня у нього запланована ще одна зустріч із Володимиром Зеленським.
Що саме вони будуть обговорювати з українським лідером цього разу — Трамп не розповів.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-