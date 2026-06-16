Каллас звинуватила Китай у підготовці солдатів РФ для війни проти України
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Політика
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Каллас звинуватила Китай у підготовці солдатів РФ для війни проти України

Каллас
Джерело:  Bloomberg

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас має дані про те, що Китай навчав російських окупантів для участі у війні проти України. Згідно з даними Bloomberg, це може призвести до посилення тиску на КНР з боку Євросоюзу.

Головні тези:

  • Таємні навчання солдатів РФ у Китаї відбувался ще в 2025 році.
  • Російські загарбники опановували методи використання БпЛА.

ЄС знає про приховану роль Китаю в російсько-українській війні

Як вдалося дізнатися ЗМІ, офіційний Брюссель дійсно наразі розглядає сценарій посилення тиску на КНР.

Головна мета — ослабити підтримку Росії з боку Пекіна.

Каллас уже озвучила публічні звинувачення на адресу КНР — це сталося після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі.

Ми також отримали підтвердження повідомлень про те, що китайські військові проводили підготовку російських військовослужбовців для участі у бойових діях в Україні. Зараз ми ретельно оцінюємо наслідки цієї інформації.

Кая Каллас

Кая Каллас

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас

Попри це, вона не поспішає розкривати, про які саме повідомлення йдеться, а також не розголошує жодних подробиць.

У травні 2026 року інформаційна агенція Reuters сповістила, що китайські військові таємно підготували близько 200 російських військовослужбовців на території Китаю.

Згідно з даними ЗМІ, частина з них згодом повернулася для участі у бойових діях на українському фронті.

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