РФ атакувала цивільні судна в Чорному морі — загинув член екіпажу
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала цивільні судна в Чорному морі — загинув член екіпажу

Олексій Кулеба
Росія знову атакує цивільні судна
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Російські окупанти спрямували свої ударні дрони на цивільні судна в акваторії Чорного моря. Згідно з останніми даними, загинув член екіпажу судна під прапором Панами, ще 5 моряків були поранені.

Головні тези:

  • Щонайменше один член екіпажу дістав тяжкі поранення.
  • Росія вкотре дала зрозуміти, що продовжує війну проти свободи судноплавства.

Росія знову атакує цивільні судна

Про наслідки нового воєнного злочину російських солдатів розповів віце-прем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Внаслідок атаки російських БпЛА на цивільні судна в акваторії Чорного моря загинув член екіпажу судна під прапором Панами, ще двоє моряків отримали поранення, один із них — тяжкі. Щирі співчуття родині та близьким загиблого.

Олексій Кулеба

Олексій Кулеба

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України -міністр розвитку громад та територій України

Ще однією ціллю для ворога стало судно під прапором Сент-Кітс і Невіс.

Ця атака призвела до того, що ще троє членів екіпажу дістали поранення.

Це черговий доказ того, що росія веде війну проти свободи судноплавства, міжнародної торгівлі та глобальної продовольчої безпеки. Під прицілом - цивільні екіпажі, торговельні судна та морська інфраструктура, яка забезпечує роботу гуманітарних і експортних маршрутів, - наголосив Кулеба.

На його переконання, подібні воєнні злочини повинні отримувати чітку міжнародну оцінку - тероризм.

Світ не може звикати до того, що цивільні моряки стають мішенню для російської зброї, - підсумував віце-прем'єр-міністр.

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