РФ атакувала цивільні судна в Чорному морі — загинув член екіпажу

Російські окупанти спрямували свої ударні дрони на цивільні судна в акваторії Чорного моря. Згідно з останніми даними, загинув член екіпажу судна під прапором Панами, ще 5 моряків були поранені.
Головні тези:
- Щонайменше один член екіпажу дістав тяжкі поранення.
- Росія вкотре дала зрозуміти, що продовжує війну проти свободи судноплавства.
Росія знову атакує цивільні судна
Про наслідки нового воєнного злочину російських солдатів розповів віце-прем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Ще однією ціллю для ворога стало судно під прапором Сент-Кітс і Невіс.
Ця атака призвела до того, що ще троє членів екіпажу дістали поранення.
На його переконання, подібні воєнні злочини повинні отримувати чітку міжнародну оцінку - тероризм.
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