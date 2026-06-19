РФ атаковала гражданские суда в Черном море — погиб член экипажа

Российские оккупанты направили свои ударные дроны на гражданские суда в акватории Черного моря. Согласно последним данным, погиб член экипажа судна под флагом Панамы, еще 5 моряков были ранены.
Главные тезисы
- По меньшей мере, один член экипажа получил тяжелые ранения.
- Россия снова дала понять, что продолжает войну против свободы судоходства.
Россия снова атакует гражданские суда
О последствиях нового военного преступления российских солдат рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Еще одной целью для врага стало судно под флагом Сент-Китс и Невис.
Эта атака привела к тому, что еще трое членов экипажа получили ранения.
По его убеждению, подобные военные преступления должны получать четкую международную оценку – терроризм.
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