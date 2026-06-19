РФ атаковала гражданские суда в Черном море — погиб член экипажа
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала гражданские суда в Черном море — погиб член экипажа

Алексей Кулеба
Россия снова атакует гражданские суда
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Российские оккупанты направили свои ударные дроны на гражданские суда в акватории Черного моря. Согласно последним данным, погиб член экипажа судна под флагом Панамы, еще 5 моряков были ранены.

Главные тезисы

  • По меньшей мере, один член экипажа получил тяжелые ранения.
  • Россия снова дала понять, что продолжает войну против свободы судоходства.

Россия снова атакует гражданские суда

О последствиях нового военного преступления российских солдат рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

В результате атаки российских БпЛА на гражданские суда в акватории Черного моря погиб член экипажа судна под флагом Панамы, еще двое моряков получили ранения, один из них тяжелые. Искренние соболезнования семье и близким погибшего.

Алексей Кулеба

Алексей Кулеба

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины -министр развития общин и территорий Украины

Еще одной целью для врага стало судно под флагом Сент-Китс и Невис.

Эта атака привела к тому, что еще трое членов экипажа получили ранения.

Это очередное доказательство того, что Россия ведет войну против свободы судоходства, международной торговли и глобальной продовольственной безопасности. Под прицелом – гражданские экипажи, торговые суда и морская инфраструктура, которая обеспечивает работу гуманитарных и экспортных маршрутов, – отметил Кулеба.

По его убеждению, подобные военные преступления должны получать четкую международную оценку – терроризм.

Мир не может привыкать к тому, что гражданские моряки становятся мишенью для российского оружия, – подытожил вице-премьер-министр.

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