РФ атаковала гражданские суда в Черном море — погиб член экипажа

Российские оккупанты направили свои ударные дроны на гражданские суда в акватории Черного моря. Согласно последним данным, погиб член экипажа судна под флагом Панамы, еще 5 моряков были ранены.

Россия снова атакует гражданские суда

О последствиях нового военного преступления российских солдат рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

В результате атаки российских БпЛА на гражданские суда в акватории Черного моря погиб член экипажа судна под флагом Панамы, еще двое моряков получили ранения, один из них тяжелые. Искренние соболезнования семье и близким погибшего. Алексей Кулеба Вице-премьер-министр по восстановлению Украины -министр развития общин и территорий Украины

Еще одной целью для врага стало судно под флагом Сент-Китс и Невис.

Эта атака привела к тому, что еще трое членов экипажа получили ранения.

Это очередное доказательство того, что Россия ведет войну против свободы судоходства, международной торговли и глобальной продовольственной безопасности. Под прицелом – гражданские экипажи, торговые суда и морская инфраструктура, которая обеспечивает работу гуманитарных и экспортных маршрутов, – отметил Кулеба. Поделиться

По его убеждению, подобные военные преступления должны получать четкую международную оценку – терроризм.