Как удалось узнать CNN, российская рекрутинговая машина в конце концов начала давать сбой. Фактически речь идет о том, что армия РФ может остаться без своего главного козыря в войне против Украины.

В России начались серьезные проблемы с мобилизацией

Более четырех лет Кремль делал все возможное, чтобы согнать на поле боя рекордное количество захватчиков.

Команда диктатора Владимира Путина обещала потенциальным воякам аномальные суммы выплат за подписание контракта и возможность списания долгов на сумму до 10 млн фублей.

Однако недавно ситуация начала резко меняться. Так, согласно данным Яниса Клюге, в этом году в первом квартале набор в ряды ВС РФ сократился на 20% по сравнению с 2025 годом. Все указывает на то, что этот процесс только обостряется.

Есть признаки того, что этот стимул может уже не действовать так эффективно, и что Россия начала терять больше солдат, чем может набрать, — отмечают эксперты. Поделиться

По всей вероятности, Путину придется принять еще ряд непопулярных решений в 2026 году, чтобы иметь возможность продолжать войну против Украины.

Также для этого главе Кремля предстоит игнорировать серьезные проблемы в экономике РФ.

Что важно понимать, истощение мужчин призывного возраста привело к масштабной нехватке рабочей силы.