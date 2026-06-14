Россия теряет преимущество над Украиной в живой силе

Как удалось узнать CNN, российская рекрутинговая машина в конце концов начала давать сбой. Фактически речь идет о том, что армия РФ может остаться без своего главного козыря в войне против Украины.
Главные тезисы
- Путин может решиться на объявление второй волны принудительной мобилизации.
- Это решение станет очень сильным ударом по репутации Кремля и самого диктатора.
В России начались серьезные проблемы с мобилизацией
Более четырех лет Кремль делал все возможное, чтобы согнать на поле боя рекордное количество захватчиков.
Команда диктатора Владимира Путина обещала потенциальным воякам аномальные суммы выплат за подписание контракта и возможность списания долгов на сумму до 10 млн фублей.
Однако недавно ситуация начала резко меняться. Так, согласно данным Яниса Клюге, в этом году в первом квартале набор в ряды ВС РФ сократился на 20% по сравнению с 2025 годом. Все указывает на то, что этот процесс только обостряется.
По всей вероятности, Путину придется принять еще ряд непопулярных решений в 2026 году, чтобы иметь возможность продолжать войну против Украины.
Также для этого главе Кремля предстоит игнорировать серьезные проблемы в экономике РФ.
Что важно понимать, истощение мужчин призывного возраста привело к масштабной нехватке рабочей силы.
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