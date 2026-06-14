Россия теряет преимущество над Украиной в живой силе
Категория
Украина
Дата публикации

Россия теряет преимущество над Украиной в живой силе

армия РФ
Read in English
Читати українською
Источник:  CNN

Как удалось узнать CNN, российская рекрутинговая машина в конце концов начала давать сбой. Фактически речь идет о том, что армия РФ может остаться без своего главного козыря в войне против Украины.

Главные тезисы

  • Путин может решиться на объявление второй волны принудительной мобилизации.
  • Это решение станет очень сильным ударом по репутации Кремля и самого диктатора.

В России начались серьезные проблемы с мобилизацией

Более четырех лет Кремль делал все возможное, чтобы согнать на поле боя рекордное количество захватчиков.

Команда диктатора Владимира Путина обещала потенциальным воякам аномальные суммы выплат за подписание контракта и возможность списания долгов на сумму до 10 млн фублей.

Однако недавно ситуация начала резко меняться. Так, согласно данным Яниса Клюге, в этом году в первом квартале набор в ряды ВС РФ сократился на 20% по сравнению с 2025 годом. Все указывает на то, что этот процесс только обостряется.

Есть признаки того, что этот стимул может уже не действовать так эффективно, и что Россия начала терять больше солдат, чем может набрать, — отмечают эксперты.

По всей вероятности, Путину придется принять еще ряд непопулярных решений в 2026 году, чтобы иметь возможность продолжать войну против Украины.

Также для этого главе Кремля предстоит игнорировать серьезные проблемы в экономике РФ.

Что важно понимать, истощение мужчин призывного возраста привело к масштабной нехватке рабочей силы.

Вся российская экономика страдает из-за самого большого дефицита рабочей силы в истории, — отмечают американские журналисты.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путину доложили о существенном росте протестных настроений в России
Владимир Зеленский
Путин теряет контроль над ситуацией в России
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Руководство Черноморского флота РФ выезжает из Крыма — партизаны
ЧФ РФ накрыла волна паники из-за действий Украины
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Британия впервые показала перехват российского танкера — видео
Минобороны Британии
Британия провела первую самостоятельную операцию против "теневого флота" РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?