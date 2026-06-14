Путину доложили о существенном росте протестных настроений в России
Категория
Политика
Дата публикации

Путину доложили о существенном росте протестных настроений в России

Владимир Зеленский
Путин теряет контроль над ситуацией в России
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Российский диктатор Владимир Путин не знает всей правды о ходе войны России против Украины, а также о многочисленных поражениях армии РФ на фронте. Несмотря на это, в последнее время на его стол все же начали попадать документы о том, что ситуация в стране-агрессорке выходит из-под контроля Кремля.

Главные тезисы

  • Поддержка партии Путина "Единая Россия" стремительно снижается, что требует больших фальсификаций.
  • В этих отчетах еще не учтены потенциальные события июня, июля и августа, которые еще сильнее расшатают РФ.

Путин теряет контроль над ситуацией в России

Документы, которые попадают в руки главы Кремля, оказались в распоряжение украинского лидера Владимира Зеленского.

По словам последнего, диктатор, наконец, начал осознавать реальные последствия войны РФ против Украины.

Мы понимаем, что Путину редко приносят полностью правдивую информацию без украшений. Но даже то, что он видит в документах, все же позволяет сделать выводы. В частности, так называемые прогнозные показатели недовольства россиян Путиным продолжат неуклонно расти, и его уже сейчас начали приучать к мнению, что рост недовольства не удастся остановить и этот показатель не выйдет на плато до сентября, когда в России запланированы парламентские выборы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Более того, указано, что показатель поддержки "Единой России" продолжает стремительно снижаться.

Для Кремля это означает необходимость более крупных фальсификаций.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Докладывают также о существенном росте протестных настроений в российских регионах. Считаем, что в этих отчетах еще не учтены потенциальные события июня, июля и августа, которые не могут не повлиять на ситуацию в России дополнительно, — пояснил Зеленский.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

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