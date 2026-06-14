Российский диктатор Владимир Путин не знает всей правды о ходе войны России против Украины, а также о многочисленных поражениях армии РФ на фронте. Несмотря на это, в последнее время на его стол все же начали попадать документы о том, что ситуация в стране-агрессорке выходит из-под контроля Кремля.
Главные тезисы
- Поддержка партии Путина "Единая Россия" стремительно снижается, что требует больших фальсификаций.
- В этих отчетах еще не учтены потенциальные события июня, июля и августа, которые еще сильнее расшатают РФ.
Путин теряет контроль над ситуацией в России
Документы, которые попадают в руки главы Кремля, оказались в распоряжение украинского лидера Владимира Зеленского.
По словам последнего, диктатор, наконец, начал осознавать реальные последствия войны РФ против Украины.
Более того, указано, что показатель поддержки "Единой России" продолжает стремительно снижаться.
Для Кремля это означает необходимость более крупных фальсификаций.
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