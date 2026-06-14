Путину доложили о существенном росте протестных настроений в России

Мы понимаем, что Путину редко приносят полностью правдивую информацию без украшений. Но даже то, что он видит в документах, все же позволяет сделать выводы. В частности, так называемые прогнозные показатели недовольства россиян Путиным продолжат неуклонно расти, и его уже сейчас начали приучать к мнению, что рост недовольства не удастся остановить и этот показатель не выйдет на плато до сентября, когда в России запланированы парламентские выборы.