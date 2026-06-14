Россия выпустили по Украине 1920 дронов и 1790 КАБов всего за неделю

14 июня глава государства Владимир Зеленский раскрыл масштабы российского террора в войне против Украины на прошлой неделе. Как отметил президент, враг продолжает наносить сотни ударов по украинским городам и общинам, ежедневно атакуя гражданскую инфраструктуру.
Главные тезисы
- Зеленский ожидает сильных решений от союзников во время саммитов G7, ЕС и НАТО.
- В центре внимания будут вопросы усиления ПВО и дальнобойности Украины.
Зеленский раскрыл масштабы российского террора за 8-14 июня
По словам главы государства, противодействия этим ударам должно стать больше.
На этом фоне он анонсировал подготовку к встречам с союзниками, чтобы усилить нашу защиту от этого российского террора. Так, вскоре состоятся саммиты G7, ЕС и НАТО.
Владимир Зеленский подчеркнул, что очень важно, чтобы эти переговоры завершились конкретными решениями.
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