Россия выпустили по Украине 1920 дронов и 1790 КАБов всего за неделю

14 июня глава государства Владимир Зеленский раскрыл масштабы российского террора в войне против Украины на прошлой неделе. Как отметил президент, враг продолжает наносить сотни ударов по украинским городам и общинам, ежедневно атакуя гражданскую инфраструктуру.

Зеленский раскрыл масштабы российского террора за 8-14 июня

Сотни ударов наносит Россия по украинским городам и общинам, ежедневно атакуя нашу гражданскую инфраструктуру. Только за эту неделю россияне выпустили по Украине 1920 ударных дронов, 1790 управляемых авиационных бомб и 17 ракет разных типов. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, противодействия этим ударам должно стать больше.

На этом фоне он анонсировал подготовку к встречам с союзниками, чтобы усилить нашу защиту от этого российского террора. Так, вскоре состоятся саммиты G7, ЕС и НАТО.

Владимир Зеленский подчеркнул, что очень важно, чтобы эти переговоры завершились конкретными решениями.