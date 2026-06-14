Россия выпустили по Украине 1920 дронов и 1790 КАБов всего за неделю
Категория
Украина
Дата публикации

Россия выпустили по Украине 1920 дронов и 1790 КАБов всего за неделю

Владимир Зеленский
Зеленский раскрыл масштабы российского террора за 8-14 июня
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14 июня глава государства Владимир Зеленский раскрыл масштабы российского террора в войне против Украины на прошлой неделе. Как отметил президент, враг продолжает наносить сотни ударов по украинским городам и общинам, ежедневно атакуя гражданскую инфраструктуру.

Главные тезисы

  • Зеленский ожидает сильных решений от союзников во время саммитов G7, ЕС и НАТО.
  • В центре внимания будут вопросы усиления ПВО и дальнобойности Украины.

Зеленский раскрыл масштабы российского террора за 8-14 июня

Сотни ударов наносит Россия по украинским городам и общинам, ежедневно атакуя нашу гражданскую инфраструктуру. Только за эту неделю россияне выпустили по Украине 1920 ударных дронов, 1790 управляемых авиационных бомб и 17 ракет разных типов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, противодействия этим ударам должно стать больше.

На этом фоне он анонсировал подготовку к встречам с союзниками, чтобы усилить нашу защиту от этого российского террора. Так, вскоре состоятся саммиты G7, ЕС и НАТО.

Владимир Зеленский подчеркнул, что очень важно, чтобы эти переговоры завершились конкретными решениями.

Ожидаем содержательных встреч с партнерами. Прежде всего, необходима поддержка ПВО и нашей дальнобойности, расширение сотрудничества в формате Drone Deals и дальнейшее усиление санкционного давления на Россию. Должны завершить эту войну достойно и с гарантированной безопасностью, — добавил президент.

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