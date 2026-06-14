Зеленский показал результаты новых дипстрайков Сил обороны — видео

14 июня глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что минувшей ночью Силы обороны Украины нанесли мощные удары по ряду военных целей на территории России. По словам президента, таким образом СОУ пытаются посадить врага за стол переговоров.
Главные тезисы
- Украинские дроны "Лютый" смогли преодолеть сотни километров и поразить важные вражеские цели.
- Зеленский в очередной раз призвал власти РФ остановить войну.
Новые дипстрайки Сил обороны — детали от Зеленского
Кроме того, были успешно поражены вражеские цели в Тульском регионе России.
Так, под удар снова попало предприятие "Азот". Что важно понимать, от его работы зависят возможности производства взрывчатых веществ.
На этом фоне он также официально подтвердил, что произошли попадания и по военной логистике оккупанта на временно оккупированной территории Украины.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-