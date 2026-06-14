Зеленский показал результаты новых дипстрайков Сил обороны — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский показал результаты новых дипстрайков Сил обороны — видео

Владимир Зеленский
Новые дипстрайки Сил обороны — детали от Зеленского
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14 июня глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что минувшей ночью Силы обороны Украины нанесли мощные удары по ряду военных целей на территории России. По словам президента, таким образом СОУ пытаются посадить врага за стол переговоров.

Главные тезисы

  • Украинские дроны "Лютый" смогли преодолеть сотни километров и поразить важные вражеские цели.
  • Зеленский в очередной раз призвал власти РФ остановить войну.

Новые дипстрайки Сил обороны — детали от Зеленского

Более 700 километров от нашей государственной границы — в Ярославском регионе России воины СБУ поразили нефтяной объект, который имел значение для резерва государства-агрессора.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, были успешно поражены вражеские цели в Тульском регионе России.

Так, под удар снова попало предприятие "Азот". Что важно понимать, от его работы зависят возможности производства взрывчатых веществ.

В шести российских аэропортах были применены ограничения авиадвижения, а за период со вчерашнего вечера в 28 регионах России объявлялась воздушная тревога, — сообщил Зеленский.

На этом фоне он также официально подтвердил, что произошли попадания и по военной логистике оккупанта на временно оккупированной территории Украины.

Мы предлагали руководству России все возможные форматы переговоров, и ответом явилось лишь продолжение агрессии и попытки ее расширить. Логично, что война возвращается туда, откуда пришла. Украине нужен мир. Слава Украине!

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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