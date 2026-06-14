В минувшую ночь украинские дроны наносили удары по территории России, в частности в Тульской области на химзаводе "Азот" вспыхнул пожар. Кроме того, также горит вражеская нефтебаза в Рыбинске на Ярославщине.

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Согласно данным российских оппозиционных СМИ, пожар снова охватил Новомосковский химзавод "Азот", расположенный в Тульской области.

Он начался после мощной атаки украинских дронов.

Ставленик Кремля в регионе Дмитрий Миляев традиционно лжет, что обломки БПЛА упали на территории одного из промышленных объектов.

Что важно понимать, именно “Азот” является одним из крупнейших химических предприятий России.

Он занимается производством минеральных удобрений, аммиака, азотной кислоты, метанола и других химических материалов.

Более того, указано, что "Азот" используют для производства сырья, которое поставляют военным заводам для создания взрывчатки и боеприпасов.

По словам очевидцев, прямо сейчас горит нефтебаза в Рыбинске, что в Ярославской области.

На видео можно увидеть, что ее массированно атакуют украинские дроны "Лютый".

Также громкие взрывы гремели в Смоленской области. По предварительным данным, была атакована железнодорожная инфраструктура в городе Вязьма.