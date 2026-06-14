Масштабні пожежі вирують на російській нафтобазі та хімзаводі "Азот" — відео

Протягом минулої ночі українські дрони завдавали ударів по території Росії, зокрема в Тульській області на хімзаводі "Азот" спалахнула пожежа. Окрім того, також палає ворожа нафтобаза у Рибінську, що на Ярославщині.

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Згідно з даними російських опозиційних ЗМІ, пожежа знову охопила Новомосковський хімзавод "Азот", що розташований у Тульській області.

Вона почалася після потужної атаки українських дронів.

Ставленик Кремля в регіоні Дмитро Міляєв традиційно бреше, що уламки БпЛА впали на території одного із промислових об'єктів.

Що важливо розуміти, саме "Азот" є одним із найбільших хімічних підприємств Росії.

Воно займається виробництвом мінеральних добрив, аміаку, азотної кислоти, метанолу та інших хімічні матеріалів.

Ба більше, вказано, що "Азот" використовують для виробництва сировини, яка постачається військовим заводам для створення вибухівки та боєприпасів.

За словами очевидців, просто зараз горить нафтобаза у Рибінську, що в Ярославській області.

На відео можна побачити, що її масовано атакують українські дрони “Лютий”.

Також гучні вибухи гриміли в Смоленській області. За попередніми даними, була атакована залізнична інфраструктура у місті Вязьма.