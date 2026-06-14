Повітряний бій Росії та України — знешкоджено 91 ціль

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 13-14 черевня російські загарбники атакували Україну 98 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, та дронами-імітаторами типу «Пародія».
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях.
ППО звітує про відбиття нової атаки РФ
Російські дрони летіли із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
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