Повітряний бій Росії та України — знешкоджено 91 ціль
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряний бій Росії та України — знешкоджено 91 ціль

Повітряні Сили ЗСУ
ППО звітує про відбиття нової атаки РФ
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Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 13-14 черевня російські загарбники атакували Україну 98 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях.

ППО звітує про відбиття нової атаки РФ

Російські дрони летіли із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрон інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

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