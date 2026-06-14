Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 91 цель
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 91 цель

Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ
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Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 13-14 июня российские захватчики атаковали Украину 98 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа «Пародия».

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 7 ударных БПЛА на 6 локациях.

ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ

Российские дроны летели по направлениям: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда, Гвардейское — ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 91 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дрон других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 7 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

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