Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 91 цель

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 13-14 июня российские захватчики атаковали Украину 98 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа «Пародия».
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 7 ударных БПЛА на 6 локациях.
ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ
Российские дроны летели по направлениям: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда, Гвардейское — ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 7 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.
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