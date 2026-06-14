Зеленський показав результати нових діпстрайків Сил оборони — відео

14 червня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що минулої ночі Сили оборони України завдали потужних ударів по низці військових цілей на території Росії. За словами президента, таким чином СОУ намагаються посадити ворога за стіл переговорів.
Головні тези:
- Українські дрони “Лютий” змогли подолати сотні кілометрів та уразити важливі ворожі цілі.
- Зеленський вкотре закликав владу РФ зупинити війну.
Нові діпстрайки Сил оборони — деталі від Зеленського
Окрім того, були успішно уражені ворожі цілі в Тульському регіоні Росії.
Так, під удар знову потрапило підприємство “Азот”. Що важливо розуміти, від його роботи залежать спроможності з виробництва вибухових речовин.
На цьому тлі він також офіційно підтвердив, що відбулися влучання і по воєнній логістиці окупанта на тимчасово окупованій території України.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-