Зеленський показав результати нових діпстрайків Сил оборони — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський показав результати нових діпстрайків Сил оборони — відео

Володимир Зеленський
Нові діпстайки Сил оборони - деталі від Зеленського

14 червня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що минулої ночі Сили оборони України завдали потужних ударів по низці військових цілей на території Росії. За словами президента, таким чином СОУ намагаються посадити ворога за стіл переговорів.

Головні тези:

  • Українські дрони “Лютий” змогли подолати сотні кілометрів та уразити важливі ворожі цілі.
  • Зеленський вкотре закликав владу РФ зупинити війну.

Нові діпстрайки Сил оборони — деталі від Зеленського

Більш ніж 700 кілометрів від нашого державного кордону — у Ярославському регіоні Росії воїни СБУ уразили нафтовий обʼєкт, що мав значення для резерву держави-агресора.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, були успішно уражені ворожі цілі в Тульському регіоні Росії.

Так, під удар знову потрапило підприємство “Азот”. Що важливо розуміти, від його роботи залежать спроможності з виробництва вибухових речовин.

У шести російських аеропортах були застосовані обмеження авіаруху, а загалом за період від учорашнього вечора у 28 регіонах Росії оголошувалась повітряна тривога, — повідомив Зеленський.

На цьому тлі він також офіційно підтвердив, що відбулися влучання і по воєнній логістиці окупанта на тимчасово окупованій території України.

Ми пропонували керівництву Росії всі можливі формати перемовин, і відповіддю стало лише продовження агресії та спроби її розширити. Логічно, що війна повертається туди, звідки й прийшла. Україні потрібен мир. Слава Україні!

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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