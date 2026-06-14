Українські війська уразили 12 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські війська уразили 12 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 14 червня 2026 року
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Генштаб ЗСУ звітує, що 13 червня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували дванадцять районів зосередження живої сили, дві артилерійські системи та пункт управління безпілотними літальними апаратами російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1572 доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 229 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 14 червня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 382 870 (+1 440) осіб;

  • танків — 12 020 (+5) од;

  • бойових броньованих машин — 24 753 (+14) од;

  • артилерійських систем — 44 010 (+57) од;

  • РСЗВ — 1 868 (+3) од;

  • засобів ППО — 1 419 (+1) од;

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 661 (+13) од;

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 349 165 (+2 132) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 106 675 (+401) од;

  • спеціальної техніки — 4 288 (+1) од.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 127 авіаційних ударів, скинувши 391 керовану авіаційну бомбу.

Крім того, застосував 9192 дрони-камікадзе та здійснив 3001 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 112 — із реактивних систем залпового вогню.

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