Українські війська уразили 12 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ звітує, що 13 червня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували дванадцять районів зосередження живої сили, дві артилерійські системи та пункт управління безпілотними літальними апаратами російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1572 доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 229 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 14 червня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 382 870 (+1 440) осіб;
танків — 12 020 (+5) од;
бойових броньованих машин — 24 753 (+14) од;
артилерійських систем — 44 010 (+57) од;
РСЗВ — 1 868 (+3) од;
засобів ППО — 1 419 (+1) од;
наземних робототехнічних комплексів — 1 661 (+13) од;
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 349 165 (+2 132) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 106 675 (+401) од;
спеціальної техніки — 4 288 (+1) од.
Крім того, застосував 9192 дрони-камікадзе та здійснив 3001 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 112 — із реактивних систем залпового вогню.
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