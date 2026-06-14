5 цивільних загинули внаслідок атак РФ на Донеччину та Сумщину

Протягом 13 черевня російські окупанти продовжували активно тероризувати різні регіони України. Так, в Донецькій області відомо про 3 загиблих цивільних. Ще 2 людей стали жертвами ворожих атак у Сумській області.

Нові атаки РФ на Донеччину та Сумщину — які наслідки

Росія вбиває цивільних! За 13 червня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Слов'янську. Вадим Філашкін Глава Донецької ОВА

За його словами, ще 9 людей в області за добу дістали поранення.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи:

У Сумській області двоє мирних мешканців загинули та ще четверо постраждали через російські удари.

Так, 13 червня ворог накривав вогнем 17 громад у регіоні. Армія РФ використовувала керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети.

У Білопільській громаді внаслідок ударів ворожих дронів загинула 64-річна жінка, поранено чоловіків віком 51 та 66 років. У Середино-Будській громаді внаслідок влучання російського БпЛА в будинок загинула 57-річна жінка, — повідомляє Нацполіція України. Поширити

У Миропільській громаді був поранений 69-річний цивільний.