5 цивільних загинули внаслідок атак РФ на Донеччину та Сумщину
Категорія
Україна
Дата публікації

5 цивільних загинули внаслідок атак РФ на Донеччину та Сумщину

Національна поліція України
Нові атаки РФ на Донеччину та Сумщину - які наслідки

Протягом 13 черевня російські окупанти продовжували активно тероризувати різні регіони України. Так, в Донецькій області відомо про 3 загиблих цивільних. Ще 2 людей стали жертвами ворожих атак у Сумській області.

Головні тези:

  • Правоохоронці уже задокументували наслідки нових атак ворога.
  • Також зафіксовані руйнування та зібрані докази воєнних злочинів РФ.

Нові атаки РФ на Донеччину та Сумщину — які наслідки

Росія вбиває цивільних! За 13 червня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Слов'янську.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Глава Донецької ОВА

За його словами, ще 9 людей в області за добу дістали поранення.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи:

У Сумській області двоє мирних мешканців загинули та ще четверо постраждали через російські удари.

Так, 13 червня ворог накривав вогнем 17 громад у регіоні. Армія РФ використовувала керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети.

У Білопільській громаді внаслідок ударів ворожих дронів загинула 64-річна жінка, поранено чоловіків віком 51 та 66 років. У Середино-Будській громаді внаслідок влучання російського БпЛА в будинок загинула 57-річна жінка, — повідомляє Нацполіція України.

У Миропільській громаді був поранений 69-річний цивільний.

У Сумській громаді внаслідок удару ворожого дрона травмований 44-річний чоловік.

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