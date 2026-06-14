5 цивільних загинули внаслідок атак РФ на Донеччину та Сумщину

Протягом 13 черевня російські окупанти продовжували активно тероризувати різні регіони України. Так, в Донецькій області відомо про 3 загиблих цивільних. Ще 2 людей стали жертвами ворожих атак у Сумській області.
Головні тези:
- Правоохоронці уже задокументували наслідки нових атак ворога.
- Також зафіксовані руйнування та зібрані докази воєнних злочинів РФ.
Нові атаки РФ на Донеччину та Сумщину — які наслідки
За його словами, ще 9 людей в області за добу дістали поранення.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи:
У Сумській області двоє мирних мешканців загинули та ще четверо постраждали через російські удари.
Так, 13 червня ворог накривав вогнем 17 громад у регіоні. Армія РФ використовувала керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети.
У Миропільській громаді був поранений 69-річний цивільний.
У Сумській громаді внаслідок удару ворожого дрона травмований 44-річний чоловік.
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