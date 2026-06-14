5 гражданских погибли в результате атак РФ на Донетчину и Сумщину

В течение 13 июня российские оккупанты продолжали активно терроризировать разные регионы Украины. Так, в Донецкой области известно о 3 погибших гражданских. Еще 2 человека стали жертвами вражеских атак в Сумской области.

Новые атаки РФ на Донетчину и Сумщину — какие последствия

Россия убивает гражданских! За 13 июня россияне убили 3 жителей Донбасса: в Славянске. Вадим Филашкин Глава Донецкой ОВА

По его словам, еще 9 человек в области за сутки получили ранения.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи:

В Сумской области двое мирных жителей погибли и еще четверо пострадали из-за российских ударов.

Так, 13 июня враг накрыл огнем 17 общин в регионе. Армия РФ использовала управляемые авиабомбы, ударные БПЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы.

В Белопольской общине в результате ударов вражеских дронов погибла 64-летняя женщина, ранены мужчины в возрасте 51 и 66 лет. В Середино-Будской общине в результате попадания российского БпЛА в дом погибла 57-летняя женщина, сообщает Нацполиция Украины. Поделиться

В Миропольской общине был ранен 69-летний гражданский.