5 гражданских погибли в результате атак РФ на Донетчину и Сумщину

В течение 13 июня российские оккупанты продолжали активно терроризировать разные регионы Украины. Так, в Донецкой области известно о 3 погибших гражданских. Еще 2 человека стали жертвами вражеских атак в Сумской области.
Главные тезисы
- Полиция уже задокументировала последствия новых атак врага.
- Также зафиксированы разрушения и собраны подтверждения военных преступлений РФ.
Новые атаки РФ на Донетчину и Сумщину — какие последствия
По его словам, еще 9 человек в области за сутки получили ранения.
Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи:
В Сумской области двое мирных жителей погибли и еще четверо пострадали из-за российских ударов.
Так, 13 июня враг накрыл огнем 17 общин в регионе. Армия РФ использовала управляемые авиабомбы, ударные БПЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы.
В Миропольской общине был ранен 69-летний гражданский.
В Сумской общине в результате удара вражеского дрона травмирован 44-летний мужчина.
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