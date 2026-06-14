Украинские войска поразили 12 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ отчитывается, что 13 июня авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали двенадцать районов сосредоточения живой силы, две артиллерийские системы и пункт управления беспилотными летательными аппаратами российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1572 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 229 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 14 июня 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.06.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 382 870 (+1 440) человек;
танков — 12 020 (+5) ед;
боевых бронированных машин — 24 753 (+14) ед;
артиллерийских систем — 44 010 (+57) ед;
РСЗО — 1 868 (+3) ед;
средств ПВО — 1 419 (+1) ед;
наземных робототехнических комплексов — 1661 (+13) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 349 165 (+2 132) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 106 675 (+401) ед;
специальной техники — 4 288 (+1) ед.
Кроме того, применил 9192 дрона-камикадзе и произвел 3001 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 112 из реактивных систем залпового огня.
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