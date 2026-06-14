Украинские войска поразили 12 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские войска поразили 12 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 14 июня 2026 года
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Генштаб ВСУ отчитывается, что 13 июня авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали двенадцать районов сосредоточения живой силы, две артиллерийские системы и пункт управления беспилотными летательными аппаратами российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начались 1572 сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 229 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 14 июня 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.06.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 382 870 (+1 440) человек;

  • танков — 12 020 (+5) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 753 (+14) ед;

  • артиллерийских систем — 44 010 (+57) ед;

  • РСЗО — 1 868 (+3) ед;

  • средств ПВО — 1 419 (+1) ед;

  • наземных робототехнических комплексов — 1661 (+13) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 349 165 (+2 132) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 106 675 (+401) ед;

  • специальной техники — 4 288 (+1) ед.

По уточненной информации, вчера противник нанес 127 авиационных ударов, сбросив 391 управляемую авиационную бомбу.

Кроме того, применил 9192 дрона-камикадзе и произвел 3001 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 112 из реактивных систем залпового огня.

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