Росія випустили по Україні 1920 дронів і 1790 КАБів лише за тиждень

14 червня глава держави Володимир Зеленський розкрив масштаби російського терору у війні проти України протягом минулого тижня. Як зазначив президент, ворог продовжує завдавати сотні ударів по українських містах і громадах, щодня атакуючи цивільну інфраструктуру.

Зеленський розкрив масштаби російського терору за 8-14 червня

Сотні ударів завдає Росія по українських містах і громадах, щодня атакуючи нашу цивільну інфраструктуру. Лише за цей тиждень росіяни випустили по Україні 1920 ударних дронів, 1790 керованих авіаційних бомб та 17 ракет різних типів. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, протидії цим ударам має стати більше.

На цьому тлі він анонсував підготовку до зустрічей із союзниками, щоб посилити наш захист від цього російського терору. Так, незабаром відбудуться саміти G7, ЄС і НАТО.

Володимир Зеленський наголосив: вкрай важливо, щоб ці переговори завершилися конкретними рішеннями.