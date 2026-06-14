Путіну доповіли про суттєве зростання протестних настроїв у Росії

Ми розуміємо, що Путіну рідко приносять повністю правдиву інформацію без прикрас. Але навіть те, що він бачить у документах, які до нього потрапляють, все ж таки дозволяє зробити висновки. Зокрема, так звані прогнозні показники невдоволення росіян Путіним продовжать неухильно зростати, і його вже зараз почали привчати до думки, що зростання невдоволення не вдасться зупинити і цей показник «не вийде на плато» до вересня, коли в Росії заплановані парламентські вибори.