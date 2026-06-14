Путіну доповіли про суттєве зростання протестних настроїв у Росії
Категорія
Політика
Дата публікації

Путіну доповіли про суттєве зростання протестних настроїв у Росії

Володимир Зеленський
Путін втрачає контроль над ситуацією в Росії
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Російський диктатор Володимир Путін не знає усієї правди про хід війни Росії проти України, а також численні поразки армії РФ на фронті. Попри це, останнім часом до нього на стіл все ж почали потрапляти документи про те, що ситуація в країні-агресорці виходить з-під контролю Кремля.

Головні тези:

  • Підтримка партії Путіна “Єдина Росія” стрімко знижується, що потребує більших фальсифікацій.
  • У цих звітах ще й не враховані потенційні події червня, липня та серпня, які ще сильніше розхитають РФ.

Путін втрачає контроль над ситуацією в Росії

Документи, що потропляють до рук глави Кремля, опинилися у розпорядження українського лідера Володимира Зеленського.

За словами останнього, диктатор врешті-решт почав усвідомлювати реальні наслідки війни РФ проти України.

Ми розуміємо, що Путіну рідко приносять повністю правдиву інформацію без прикрас. Але навіть те, що він бачить у документах, які до нього потрапляють, все ж таки дозволяє зробити висновки. Зокрема, так звані прогнозні показники невдоволення росіян Путіним продовжать неухильно зростати, і його вже зараз почали привчати до думки, що зростання невдоволення не вдасться зупинити і цей показник «не вийде на плато» до вересня, коли в Росії заплановані парламентські вибори.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Ба більше, вказано, що показник підтримки “Єдиної Росії” продовжує стрімко знижуватися.

Для Кремля це означає необхідність значно більших фальсифікацій.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Доповідають також і про суттєве зростання протестних настроїв в російських регіонах. Вважаємо, що у цих звітах ще й не враховані потенційні події червня, липня та серпня, які не можуть не вплинути на ситуацію в Росії додатково, — пояснив Зеленський.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

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