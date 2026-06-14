Путіну доповіли про суттєве зростання протестних настроїв у Росії

Російський диктатор Володимир Путін не знає усієї правди про хід війни Росії проти України, а також численні поразки армії РФ на фронті. Попри це, останнім часом до нього на стіл все ж почали потрапляти документи про те, що ситуація в країні-агресорці виходить з-під контролю Кремля.
Головні тези:
- Підтримка партії Путіна “Єдина Росія” стрімко знижується, що потребує більших фальсифікацій.
- У цих звітах ще й не враховані потенційні події червня, липня та серпня, які ще сильніше розхитають РФ.
Путін втрачає контроль над ситуацією в Росії
Документи, що потропляють до рук глави Кремля, опинилися у розпорядження українського лідера Володимира Зеленського.
За словами останнього, диктатор врешті-решт почав усвідомлювати реальні наслідки війни РФ проти України.
Ба більше, вказано, що показник підтримки “Єдиної Росії” продовжує стрімко знижуватися.
Для Кремля це означає необхідність значно більших фальсифікацій.
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