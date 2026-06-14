Росія втрачає перевагу над Україною у живій силі

Як вдалося дізнатися CNN, російська рекрутингова машина врешті-решт почала давати збій. Фактично йдеться про те, що армія РФ може залишитися без свого головного козиря у війні проти України.
Головні тези:
- Путін може наважитися на оголошення другої хвилі примусової мобілізації.
- Це рішення стане дуже сильним ударом по репутації Кремля та самого диктатора.
У Росії почалися серйозні проблеми з мобілізацією
Понад 4 роки Кремль робив все можливе, щоб зігнати на поле бою рекордну кількість загарбників.
Команда диктатора Володимира Путіна обіцяла потенційним воякам аномальні суми виплат за підписання контракту та можливість списання боргів на суму до 10 млн фублів.
Однак нещодавно ситуація почала різко змінюватися. Так, згідно з даними Яніса Клюге, цьогоріч у першому кварталі набір до лав ЗС РФ скоротився аж на 20% порівняно з 2025 роком. Все вказує на те, що цей процес лише загострюється.
Цілком імовірно, Путіну доведеться ухвалити ще низку непопулярних рішень у 2026 році, щоб мати змогу продовжувати війну проти України.
Також для цього главі Кремля потрібно буде ігнорувати серйозні проблеми в економіці РФ.
Що важливо розуміти, виснаження чоловіків призовного віку призвело до масштабного браку робочої сили.
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