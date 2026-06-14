Росія втрачає перевагу над Україною у живій силі
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія втрачає перевагу над Україною у живій силі

У Росії почалися серйозні проблеми з мобілізацією
Read in English
Джерело:  CNN

Як вдалося дізнатися CNN, російська рекрутингова машина врешті-решт почала давати збій. Фактично йдеться про те, що армія РФ може залишитися без свого головного козиря у війні проти України.

Головні тези:

  • Путін може наважитися на оголошення другої хвилі примусової мобілізації.
  • Це рішення стане дуже сильним ударом по репутації Кремля та самого диктатора.

У Росії почалися серйозні проблеми з мобілізацією

Понад 4 роки Кремль робив все можливе, щоб зігнати на поле бою рекордну кількість загарбників.

Команда диктатора Володимира Путіна обіцяла потенційним воякам аномальні суми виплат за підписання контракту та можливість списання боргів на суму до 10 млн фублів.

Однак нещодавно ситуація почала різко змінюватися. Так, згідно з даними Яніса Клюге, цьогоріч у першому кварталі набір до лав ЗС РФ скоротився аж на 20% порівняно з 2025 роком. Все вказує на те, що цей процес лише загострюється.

Є ознаки того, що цей стимул може вже не діяти ефективно, і що Росія почала втрачати більше солдатів, ніж може набрати, — наголошують експерти.

Цілком імовірно, Путіну доведеться ухвалити ще низку непопулярних рішень у 2026 році, щоб мати змогу продовжувати війну проти України.

Також для цього главі Кремля потрібно буде ігнорувати серйозні проблеми в економіці РФ.

Що важливо розуміти, виснаження чоловіків призовного віку призвело до масштабного браку робочої сили.

Уся російська економіка страждає від найгострішого дефіциту робочої сили в історії, — наголошують американські журналісти.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путіну доповіли про суттєве зростання протестних настроїв у Росії
Володимир Зеленський
Путін втрачає контроль над ситуацією в Росії
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Керівництво Чорноморського флоту РФ тікає з Криму — партизани
ЧФ РФ накрила хвиля паніки через дії України
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Британія вперше показала перехоплення російського танкера — відео
Міноборони Британії
Британія провела першу самостійну операцію проти "тіньового флоту" РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?