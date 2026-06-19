ППО ліквідувала 79 цілей під час повітряного нападу Росії

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 18-19 червня російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 90 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, Бандероль та дронами-імітаторами типу «Пародія».
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях.
Нова атака РФ на Україну — як відпрацювала ППО
Російські дрони летіли із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — рф., Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА.
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