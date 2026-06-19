ППО ліквідувала 79 цілей під час повітряного нападу Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО ліквідувала 79 цілей під час повітряного нападу Росії

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 18-19 червня російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 90 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, Бандероль та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях.

Нова атака РФ на Україну — як відпрацювала ППО

Російські дрони летіли із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — рф., Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 79 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, Бандероль та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

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