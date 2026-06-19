ПВО ликвидировала 79 целей во время воздушного нападения России

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 18-19 июня российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 90 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, Бандероль и дронами-имитаторами типа «Пародия».
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 9 ударных БПЛА на 8 локациях.
Новая атака РФ на Украину — как отработала ПВО
Российские дроны летели из направлений Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся российские БПЛА.
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