Федоров объявил, что Украина получит артиллерию большой дальности

Министр обороны Украины Михаил Федоров официально подтвердил, что удалось договориться о новой военной помощи для Сил обороны от союзников Киева. Это произошло в рамках заседания Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн").

Федоров раскрыл результаты нового "Рамштайна"

Также сегодня был объявлен пакет пособия на артиллерию большой дальности — дальнюю артиллерию, 30 плюс километров. Михаил Федоров Министр обороны Украины

Он также подчеркнул, что все результаты 35-го Рамштайна до сих пор согласовываются.

Несмотря на это, уже понятно, что удалось договориться об около 4 млрд долл. помощи для Украины.

Важных договоренностей удалось достичь в вопросах поддержки украинских дронов и ракет.

Только Нидерланды объявили сегодня помощь на ракеты, крылатые ракеты, около 700 крылатых ракет. Мы все итоги будем понимать через несколько часов, потому что сегодня действительно было большое количество разных объявлений, и мы уже видим, что это примерно 4 миллиарда долларов, — отметил Федоров. Поделиться

Что важно понимать, в этот раз Великобритания и Германия сопредседателявали на встрече Контактной группы по обороне Украины.