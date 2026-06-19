Федоров объявил, что Украина получит артиллерию большой дальности
Категория
Украина
Дата публикации

Федоров объявил, что Украина получит артиллерию большой дальности

Федоров раскрыл результаты нового "Рамштайна"
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Источник:  Интерфакс-Украина

Министр обороны Украины Михаил Федоров официально подтвердил, что удалось договориться о новой военной помощи для Сил обороны от союзников Киева. Это произошло в рамках заседания Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн").

Главные тезисы

  • Всего удалось договориться о военной помощи на сумму около 4 млрд дол.
  • Нидерланды пообещали Украине около 700 крылатых ракет.

Федоров раскрыл результаты нового "Рамштайна"

Также сегодня был объявлен пакет пособия на артиллерию большой дальности — дальнюю артиллерию, 30 плюс километров.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр обороны Украины

Он также подчеркнул, что все результаты 35-го Рамштайна до сих пор согласовываются.

Несмотря на это, уже понятно, что удалось договориться об около 4 млрд долл. помощи для Украины.

Важных договоренностей удалось достичь в вопросах поддержки украинских дронов и ракет.

Только Нидерланды объявили сегодня помощь на ракеты, крылатые ракеты, около 700 крылатых ракет. Мы все итоги будем понимать через несколько часов, потому что сегодня действительно было большое количество разных объявлений, и мы уже видим, что это примерно 4 миллиарда долларов, — отметил Федоров.

Что важно понимать, в этот раз Великобритания и Германия сопредседателявали на встрече Контактной группы по обороне Украины.

Прошлое заседание “Рамштайна” состоялось в гибридном формате в Берлине 15 апреля.

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