Федоров объявил, что Украина получит артиллерию большой дальности

Министр обороны Украины Михаил Федоров официально подтвердил, что удалось договориться о новой военной помощи для Сил обороны от союзников Киева. Это произошло в рамках заседания Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн").
Главные тезисы
- Всего удалось договориться о военной помощи на сумму около 4 млрд дол.
- Нидерланды пообещали Украине около 700 крылатых ракет.
Федоров раскрыл результаты нового "Рамштайна"
Он также подчеркнул, что все результаты 35-го Рамштайна до сих пор согласовываются.
Несмотря на это, уже понятно, что удалось договориться об около 4 млрд долл. помощи для Украины.
Важных договоренностей удалось достичь в вопросах поддержки украинских дронов и ракет.
Что важно понимать, в этот раз Великобритания и Германия сопредседателявали на встрече Контактной группы по обороне Украины.
Прошлое заседание “Рамштайна” состоялось в гибридном формате в Берлине 15 апреля.
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