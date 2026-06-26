Минобороны Украины закупает новую масштабную партию артснарядов для ВСУ

Минобороны закоповывает новую партию артснарядов

Об этом сообщил министр обороны Михаил Фёдоров.

Еще больше дальнобойной артиллерии для Сил обороны начинаем закупку новой масштабной партии 155-мм выстрелов. Михаил Федоров Министр обороны Украины

По его словам, "дальнобойные 155-мм артиллерийские выстрелы остаются одним из главных запросов фронта. Именно поэтому задача Министерства обороны Агентство оборонных закупок ДОТ объявляет новый конкурентный тендер на закупку 155-мм артиллерийских выстрелов увеличенной дальности".

Федоров проинформировал, что к участию могут присоединиться все производители и поставщики, продукция которых отвечает определенным требованиям. По соображениям безопасности процедура будет проходить в закрытой среде.

Новый тендер на дальнобойные выстрелы — это продолжение системной реформы оборонных закупок. Мы постепенно переводим оборонные закупки на конкурентные тендерные процедуры, чтобы создать прозрачные правила, минимизировать коррупционные риски и более эффективно использовать бюджетные средства. Поделиться

Он отметил, что "первым результатом этого подхода стала наибольшая закупка Агентством дальнобойных 155-мм артиллерийских выстрелов. Конкурентный тендер позволил сэкономить более 16% ожидаемой стоимости закупки. Благодаря этому удалось дополнительно закупить еще десятки тысяч выстрелов для сил обороны".