Минобороны Украины закупает новую масштабную партию артснарядов для ВСУ

Министерство обороны закупит новую масштабную партию 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для сил обороны Украины.
Главные тезисы
- Украина закупает новую масштабную партию артснарядов.
- Федоров заявил, что дальнобойные 155-мм артиллерийские выстрелы остаются одним из основных запросов фронта.
Минобороны закоповывает новую партию артснарядов
Об этом сообщил министр обороны Михаил Фёдоров.
По его словам, "дальнобойные 155-мм артиллерийские выстрелы остаются одним из главных запросов фронта. Именно поэтому задача Министерства обороны Агентство оборонных закупок ДОТ объявляет новый конкурентный тендер на закупку 155-мм артиллерийских выстрелов увеличенной дальности".
Федоров проинформировал, что к участию могут присоединиться все производители и поставщики, продукция которых отвечает определенным требованиям. По соображениям безопасности процедура будет проходить в закрытой среде.
Он отметил, что "первым результатом этого подхода стала наибольшая закупка Агентством дальнобойных 155-мм артиллерийских выстрелов. Конкурентный тендер позволил сэкономить более 16% ожидаемой стоимости закупки. Благодаря этому удалось дополнительно закупить еще десятки тысяч выстрелов для сил обороны".
Наша цель — постепенно переводить на конкурентные тендерные процедуры все категории оборонных закупок, где это возможно. Это позволит эффективно использовать средства государства, минимизировать коррупционные риски и обеспечивать Силы обороны большим количеством необходимого вооружения.
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