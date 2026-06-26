Сирський назвав 4 актуальні задачі ЗСУ у війні проти РФ

Українське командування прагне довести війну до тієї точки, коли військовий потенціал Росії мине свій пік і почне занепадати. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Головні тези:
- Поточне вікно переваги України у війни може виявитися коротким.
- Сирський констатував, що російське командування не відмовилося від своїх планів щодо захоплення українських територій.
У війні може настати переломний момент — Сирський
Як зазначають журналісти, під час спілкування з ними український генерал помітно побоювався описувати поточну ситуацію у війні як переломний момент.
Описуючи задачі української армії на поточному етапі, Сирський назвав такі:
утримувати територію,
вбивати більше росіян, ніж Росія встигає їх мобілізувати,
душити російську логістику ударами безпілотників,
виснажувати економіку Росії ударами далекої дальності по нафтогазовому та військово-промисловому комплексу.
За словами головкома, поточне вікно переваги України у війни може виявитися коротким. Будь-який раптовий прорив в інноваціях може кардинально змінити хід війни.
Разом з тим Сирський констатував, що російське командування не відмовилося від своїх планів щодо захоплення українських територій. Просто росіяни коригують терміни досягнення цих цілей.
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