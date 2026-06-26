Сирський назвав 4 актуальні задачі ЗСУ у війні проти РФ

Українське командування прагне довести війну до тієї точки, коли військовий потенціал Росії мине свій пік і почне занепадати. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

У війні може настати переломний момент — Сирський

Як зазначають журналісти, під час спілкування з ними український генерал помітно побоювався описувати поточну ситуацію у війні як переломний момент.

Я не можу прямо сказати, що війна наближається до переломного моменту. Ми сподіваємося, що настане момент, коли ворог мобілізує всі свої сили, ресурси та дії, після чого настане виснаження, і може настати переломний момент. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Описуючи задачі української армії на поточному етапі, Сирський назвав такі:

утримувати територію, вбивати більше росіян, ніж Росія встигає їх мобілізувати, душити російську логістику ударами безпілотників, виснажувати економіку Росії ударами далекої дальності по нафтогазовому та військово-промисловому комплексу.

За словами головкома, поточне вікно переваги України у війни може виявитися коротким. Будь-який раптовий прорив в інноваціях може кардинально змінити хід війни.

Війна — це постійне змагання, змагання між технологіями, економіками та ресурсами, а також протистояння між арміями. Це змагання відбувається у формі перегонів, щоб не відставати від нових видів озброєння, для яких потім розробляється контрзброя. Життєво важливо не втрачати своєї переваги в жодній з цих областей. Поширити

Разом з тим Сирський констатував, що російське командування не відмовилося від своїх планів щодо захоплення українських територій. Просто росіяни коригують терміни досягнення цих цілей.