ЗСУ масштабують експериментальні засоби боротьби з дронами РФ — Сирський

У підрозділах Сил оборони України масштабуватимуть використання експериментальних засобів боротьби з російськими ударними безпілотниками та FPV-дронами.
Головні тези:
- У ЗСУ планують масштабувати використання експериментальних засобів протидії дронам РФ для підвищення живучості українських військових на полі бою.
- Головнокомандувач Олександр Сирський акцентує на постійних змінах у характері сучасної війни та необхідності використання ефективних технологічних рішень.
ЗСУ використовуватиме експериментальні засоби протидії дронам РФ
Про повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.
За його словами, характер сучасної війни постійно змінюється. Масове застосування російськими військами ударних БПЛА та FPV-дронів змушує шукати ефективні технологічні рішення, здатні підвищити живучість українських підрозділів на полі бою.
З цією метою головнокомандувач відвідав демонстраційний показ експериментальних засобів боротьби з дронами.
Українські виробники представили перспективні розробки та показали їх роботу в умовах, максимально наближених до бойових. Побачені результати підтверджують високий потенціал цих систем і їхню здатність у майбутньому суттєво знизити ефективність ворожих засобів повітряного нападу, зауважив Сирський.
Найближчим часом результати випробувань будуть детально проаналізовані. Після цього командування ухвалить рішення щодо масштабування виробництва та інтеграції цих систем у підрозділи Сил оборони України.
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