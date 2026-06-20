ВСУ масштабируют экспериментальные средства борьбы с дронами РФ — Сырский

В подразделениях Сил обороны Украины будут масштабироваться использование экспериментальных средств борьбы с российскими ударными беспилотниками и FPV-дронами.

ВСУ будет использовать экспериментальные средства противодействия дронам РФ

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский.

По его словам, характер современной войны постоянно меняется. Массовое применение российскими войсками ударных БПЛА и FPV-дронов заставляет искать эффективные технологические решения, способные повысить живучесть украинских подразделений на поле боя.

С этой целью главнокомандующий посетил демонстрационный показ экспериментальных средств борьбы с дронами.

Мероприятие организовало Центральное управление инновационной деятельности ВСУ — ключевую площадку взаимодействия между военной наукой, разработчиками и производителями современных технологий для войск. Поделиться

Украинские производители представили перспективные разработки и показали их работу в условиях максимально приближенных к боевым. Увиденные результаты подтверждают высокий потенциал этих систем и их способность в будущем существенно снизить эффективность враждебных средств воздушного нападения, отметил Сырский.

Из соображений безопасности не буду разглашать технические характеристики, принципы работы и возможные сценарии применения новых комплексов. Наша задача — чтобы российские оккупанты узнали об их возможностях непосредственно на поле боя. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

В ближайшее время результаты испытаний будут детально проанализированы. После этого командование примет решение о масштабировании производства и интеграции этих систем в подразделения Сил обороны Украины.