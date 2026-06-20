ВСУ масштабируют экспериментальные средства борьбы с дронами РФ — Сырский
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ масштабируют экспериментальные средства борьбы с дронами РФ — Сырский

Александр Сырский
Сырский
Read in English
Читати українською

В подразделениях Сил обороны Украины будут масштабироваться использование экспериментальных средств борьбы с российскими ударными беспилотниками и FPV-дронами.

Главные тезисы

  • Во ВСУ масштабируют использование экспериментальных средств противодействия российским дронам для повышения живучести украинских военных.
  • Главнокомандующий Сырский подчеркивает важность эффективных технологических решений в условиях современной войны.

ВСУ будет использовать экспериментальные средства противодействия дронам РФ

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский.

По его словам, характер современной войны постоянно меняется. Массовое применение российскими войсками ударных БПЛА и FPV-дронов заставляет искать эффективные технологические решения, способные повысить живучесть украинских подразделений на поле боя.

С этой целью главнокомандующий посетил демонстрационный показ экспериментальных средств борьбы с дронами.

Мероприятие организовало Центральное управление инновационной деятельности ВСУ — ключевую площадку взаимодействия между военной наукой, разработчиками и производителями современных технологий для войск.

Украинские производители представили перспективные разработки и показали их работу в условиях максимально приближенных к боевым. Увиденные результаты подтверждают высокий потенциал этих систем и их способность в будущем существенно снизить эффективность враждебных средств воздушного нападения, отметил Сырский.

Из соображений безопасности не буду разглашать технические характеристики, принципы работы и возможные сценарии применения новых комплексов. Наша задача — чтобы российские оккупанты узнали об их возможностях непосредственно на поле боя.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

В ближайшее время результаты испытаний будут детально проанализированы. После этого командование примет решение о масштабировании производства и интеграции этих систем в подразделения Сил обороны Украины.

Работаем над тем, чтобы технологическое преимущество оставалось на нашей стороне.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сырский приказал увеличить обеспечение войск на Юге
Александр Сырский
Сырский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны Украины деоккупировали более 600 кв км в 2026 году — Сырский
Главнокомандующий ВС Украины
Сырский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны Украины по направлению fpv-дронов превосходят армию РФ — Сырский
Главнокомандующий ВС Украины
Сырский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?