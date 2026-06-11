Силы обороны Украины по направлению fpv-дронов превосходят армию РФ — Сырский

Силы обороны Украины по направлению FPV-дронов преобладают врага в соотношении 1,5 к 1, и в последние месяцы это преимущество продолжает расти.

Украина превосходит Россию по направлению fpv-дронов

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Развитие беспилотных систем имеет ключевое значение для достижения преимущества российскому агрессору. И сегодня уже есть основания утверждать, что в этом соревновании технологий, инноваций и производственных способностей Украина по меньшей мере не уступает противнику, а на отдельных направлениях — опережает его. По направлению FPV-дронов Силы обороны Украины преобладают врага в соотношении 1,5 к 1, и в последние месяцы это преимущество продолжает расти в нашу пользу. Александр Сырский Главнокомандующий Вооруженными силами Украины

По словам Сырского, в мае подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины поразили около 180 тысяч верифицированных целей врага, что на 12,7% больше, чем в апреле.

В частности, было обезврежено около 4 тысяч российских беспилотников типа Shahed, что на 27% превышает показатель предыдущего месяца. Кроме того, было поражено около 10 тысяч позиций операторов российских беспилотных авиационных комплексов.

Показателен и другой результат: с начала 2026 года украинские операторы дронов обезвредили на 12,5 тысяч российских оккупантов больше, чем российская федерация привлекла к своим вооруженным силам за этот же период. Поделиться

Он добавил, что во время ежемесячного совещания по развитию беспилотных систем отдельно проанализировали выполнение программы поражения врага на оперативно-тактическую глубину средствами Middle Strike.