Силы обороны Украины по направлению fpv-дронов превосходят армию РФ — Сырский

Силы обороны Украины по направлению FPV-дронов преобладают врага в соотношении 1,5 к 1, и в последние месяцы это преимущество продолжает расти.
Главные тезисы
- Украина превосходит армию РФ по направлению FPV-дронов в соотношении 1,5 к 1, с тенденцией к дальнейшему увеличению преимущества.
- Использование беспилотных систем имеет ключевое значение для достижения технологического превосходства над российским агрессором.
Украина превосходит Россию по направлению fpv-дронов
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.
По словам Сырского, в мае подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины поразили около 180 тысяч верифицированных целей врага, что на 12,7% больше, чем в апреле.
В частности, было обезврежено около 4 тысяч российских беспилотников типа Shahed, что на 27% превышает показатель предыдущего месяца. Кроме того, было поражено около 10 тысяч позиций операторов российских беспилотных авиационных комплексов.
Он добавил, что во время ежемесячного совещания по развитию беспилотных систем отдельно проанализировали выполнение программы поражения врага на оперативно-тактическую глубину средствами Middle Strike.
По этому направлению имеем положительную динамику. Только в мае Силы обороны произвели почти 2 тысячи поражений средствами Middle Strike. В частности, поражены 414 вражеских штабов, пунктов управления, районов сосредоточения и других важных объектов противника.
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