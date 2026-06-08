Силы обороны Украины деоккупировали более 600 кв км в 2026 году — Сырский

С начала года Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков более 600 квадратных километров украинской земли.

Сырский заявил об успехах ВСУ в деоккупации Украины

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский.

Несмотря на постоянное давление противника, Вооруженные силы Украины продолжают устойчиво удерживать оборону, уничтожать оккупантов и наносить эффективные удары по врагу в его оперативной и стратегической глубине. Именно таковы главные итоги деятельности нашей армии в мае, которые мы проанализировали во время ежемесячного итогового совещания. Александр Сырский Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал

Как отметил Сырский, ситуация на фронте остается сложной и динамичной. Россияне не прекращают попыток продвижения на востоке и юге Украины, а количество боевых столкновений существенно выросло. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Покровском, Александровском и Гуляйпольском направлениях.

В то же время, подчеркнул главнокомандующий, Силы обороны продолжают сохранять инициативу на отдельных участках. По результатам активных действий в мае соотношение освобожденных и утраченных территорий составляет почти 100 квадратных километров в пользу Украины. Всего с начала года освобождены более 600 квадратных километров украинской земли.

По данным Сырского, в течение месяца украинские войска нанесли тысячи результативных ударов по военным объектам РФ. Подразделения беспилотных систем поразили более 88 тысяч целей и, по подсчетам командования Сил беспилотных систем, обезвредили более 30,5 тысячи российских военнослужащих, а средства Front и Middle продолжили системно уничтожать российские штабы, арсеналы.

Средства Deep Strike за месяц поразили 111 враждебных объектов военно-промышленного комплекса, энергетики и топливной инфраструктуры, работающих на армию России.

Прямой и косвенный экономический ущерб, причиненный врагу в результате операций Deep Strike в мае, составил около 1,058 млрд. долларов.

Впервые в рамках единого замысла была реализована серия успешных ударов по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса на территории Москвы и Московской области. Это еще раз подтвердило способность Сил обороны наносить ощутимые потери противнику далеко за линией фронта. Поделиться

Как отметил Сырский, важную работу проделали силы и средства противовоздушной обороны. В мае они уничтожили более 59 тысяч воздушных целей и отразили 25 ракетно-авиационных ударов РФ.

В то же время, подчеркнул генерал, Украина и дальше нуждается в дополнительных современных системах ПВО и ракетах к ним, ведь каждая перехваченная цель — это спасенные жизни.

Военно-морские силы в течение мая для обеспечения безопасности гражданского судоходства в зоне боевых действий провели около 1500 мероприятий, что позволило обеспечить проход 633 судов в порты Большой Одессы и реку Дунай.