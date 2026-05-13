Сырский заявил об успехах Сил обороны Украины на Александровском направлении фронта

Александровское направление остается одним из самых горячих на фронте, где российские войска продолжают интенсивные штурмовые действия. В то же время, украинские силы применяют тактику активной обороны и имеют определенные успехи.

Сырский совершил очередную поездку на фронт

Сырский сообщил, что совершил очередную рабочую поездку в район боевых действий и встретился с командованием армейского корпуса, а также 31-й и 67-й отдельных механизированных бригад.

Главнокомандующий отметил, что масштабные штурмы российской армии с применением тяжелой техники на этом участке фронта прекратились. А оккупанты активно используют беспилотники, артиллерию и небольшие пехотные группы.

В свою очередь Силы обороны Украины применяют тактику активной обороны. Когда это возможно и уместно, наступают, имеют определенные успехи. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Во время поездки командиры доложили о текущей ситуации на своих участках, обеспечении вооружением и военной техникой, в частности, дронами, наземными роботизированными комплексами и артиллерийскими боеприпасами.

Отдельное внимание, по словам Сырского, было уделено вопросам ротации военных на линии боевого столкновения и дальнейшему выполнению боевых задач.