Сырский заявил об успехах Сил обороны Украины на Александровском направлении фронта

Александровское направление остается одним из самых горячих на фронте, где российские войска продолжают интенсивные штурмовые действия. В то же время, украинские силы применяют тактику активной обороны и имеют определенные успехи.
Главные тезисы
- Александровское направление остается горячей точкой на фронте с интенсивными боевыми действиями со стороны российских войск, но украинские силы демонстрируют успехи в тактике активной обороны.
- Главнокомандующий ВСУ Сырский подчеркнул, что масштабные штурмы российской армии на участке фронта прекратились, однако оккупанты активно используют беспилотники, артиллерию и небольшие пехотные группы.
Сырский совершил очередную поездку на фронт
Сырский сообщил, что совершил очередную рабочую поездку в район боевых действий и встретился с командованием армейского корпуса, а также 31-й и 67-й отдельных механизированных бригад.
Главнокомандующий отметил, что масштабные штурмы российской армии с применением тяжелой техники на этом участке фронта прекратились. А оккупанты активно используют беспилотники, артиллерию и небольшие пехотные группы.
Во время поездки командиры доложили о текущей ситуации на своих участках, обеспечении вооружением и военной техникой, в частности, дронами, наземными роботизированными комплексами и артиллерийскими боеприпасами.
Отдельное внимание, по словам Сырского, было уделено вопросам ротации военных на линии боевого столкновения и дальнейшему выполнению боевых задач.
