Сирський заявив про успіхи Сил оборони України на Олександрівському напрямку фронту

Олександрівський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті, де російські війська продовжують інтенсивні штурмові дії. Водночас українські сили застосовують тактику активної оборони та мають певні успіхи.

Сирський здійснив чергову поїздку на фронт

Сирський повідомив, що здійснив чергову робочу поїздку в район бойових дій та зустрівся з командуванням армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад.

Головнокомандувач зазначив, що масштабні штурми російської армії із застосуванням важкої техніки на цій ділянці фронту майже припинилися. Натомість окупанти активно використовують безпілотники, артилерію та невеликі піхотні групи.

Своєю чергою Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно — наступають, мають певні успіхи. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Під час поїздки командири доповіли про поточну ситуацію на своїх ділянках, забезпечення озброєнням і військовою технікою, зокрема дронами, наземними роботизованими комплексами та артилерійськими боєприпасами.

Окрему увагу, за словами Сирського, приділили питанням ротації військових на лінії бойового зіткнення та подальшому виконанню бойових завдань.