Зеленський прибув на Олександрівський напрямок фронту — відео

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Олександрівський напрямок 8 травня відвідав пункт управління 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького.

Зеленський прибув на фронт: що відомо

На пункті управління 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького Президент Володимир Зеленський разом із Головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським зустрілися з воїнами підрозділу. 31-ша ОМБр веде оборонні дії на Олександрівському напрямку, що на стику Донецької, Дніпровської та Запорізької областей.

Сирський доповів Главі держави, що попри оголошене припинення вогню ворог не зменшив штурмові дії. Президент також заслухав доповідь командира бригади Івана Шаламаги щодо оперативної обстановки у смузі оборони 31-ї ОМБр, взаємодії з суміжними підрозділами, які виконують контрнаступальні дії на цьому напрямку й відтісняють ворога до кордонів Дніпропетровщини.

Зеленський подякував захисникам за службу та відзначив їх орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» ІІ–ІІІ ступенів.

Хочу вам подякувати в цей день і побажати перемоги в нашій війні. Подякувати за захист України, нашого суверенітету. Впевнений, що перемогли один нацизм, переможемо й інший. Бажаю здоров'я вашим рідним, близьким. Тримайтеся, бережіть себе. Сьогодні на ваших плечах – захист нашої держави. Володимир Зеленський Президент України

Він також обговорив з командирами батальйонів та рот особливості служби іноземців у бригаді, їхній рекрутинг, підготовку й інтеграцію. Крім того, детально йшлося про розвиток напряму НРК. Воїни 31-ї ОМБр представили власну розподілену систему логістики дрібними дешевими БПЛА, яка дає змогу зменшити рівень матеріальних втрат. Зокрема, 60% логістики підрозділу виконують дрони.